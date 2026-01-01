Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle günlük yaşamda aksamalar yaşanırken, Kahta Belediyesi vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kapsamlı bir çalışma başlattı. Belediye ekipleri, özellikle dışarı çıkmakta zorlanan, temel gıda ihtiyaçlarına erişemeyen ve yollarda mahsur kalan vatandaşlara yönelik destek faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde ulaşımda ve günlük ihtiyaçların temininde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önceden tedbir alan Kahta Belediyesi, kısa sürede organize olarak sosyal destek çalışmalarını devreye soktu. Bu kapsamda, evlerinden çıkamayan vatandaşlara sıcak yemek ve ekmek dağıtımı yapılırken, ilçe genelinde yollarda mahsur kalan yolcular için de sıcak çorba ikramı ve konaklama desteği sağlanıyor.

Belediye ekiplerinin sahadaki çalışmalarını yakından takip eden Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların zorlu kış şartlarında yalnız bırakılmayacağını vurguladı. Başkan Hallaç, belediyenin tüm imkânlarının seferber edildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

'İlçemizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ekiplerimiz 7/24 esasına göre sahada aktif şekilde görev yapmaktadır. Yolda mahsur kalan yolcularımıza sıcak çorba ikramında bulunuyor, ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza konaklama desteği sağlıyoruz. Evlerinden çıkamayan hemşehrilerimize ise sıcak yemek ve ekmek ulaştırıyoruz. Acil bir durumla karşılaşan vatandaşlarımız belediyemize ait 185 numaralı hattı arayarak bizlere ulaşabilir. Belediyemize iletilen her talep titizlikle değerlendirilmekte ve en kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır.'

Kahta Belediyesi yetkilileri, olumsuz hava şartları normale dönene kadar hem karla mücadele çalışmalarının hem de sosyal destek hizmetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini bildirdi. Vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasının öncelik olduğu vurgulanırken, özellikle yaşlı, hasta ve dezavantajlı vatandaşlara yönelik desteklerin sürdürüleceği ifade edildi.

Belediye, kar yağışının etkisini sürdürdüğü süreç boyunca vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine hızlı şekilde cevap verebilmek adına tüm birimleriyle sahada olmaya devam edeceğini bildirdi.

