Gamze ve Muhammet Mustafa Bozkurt çiftinin ilk çocuğu olan Rüya Bozkurt, 1 Ocak 2026 günü saat 00.05'te, 3 kilo 350 gram ağırlığında dünyaya geldi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Alper Solmaz, anne ve bebeği serviste ziyaret ederek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Solmaz, doğumun sorunsuz şekilde gerçekleştiğini belirterek, 'Hastamız sağlıklı bir şekilde yavrusuna kavuştu. Doğum, 2026 yılının ilk dakikalarında, saat 00.05'te gerçekleşti' dedi.

Anne Gamze Bozkurt, yaşadığı mutluluğu, 'Tarif edilemeyecek kadar güzel, çok mutluyum ve çok huzurluyum. Çok şükür sağlıkla dünyaya geldi. İlk heyecan, ilk mutluluk... Gerçekten tarifsiz bir duygu' sözleriyle ifade etti.

Baba Muhammet Mustafa Bozkurt ise büyük bir sevinç yaşadıklarını belirterek, 'Bu anlatılamayacak kadar özel ve yaşanması gereken bir duygu. Çok mutluyuz' dedi.

Rüya Bozkurt, Adıyaman'da 2026 yılının ilk bebeği olarak hastane kayıtlarına geçti.

Kaynak : PERRE