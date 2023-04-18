Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkımın olduğu iller arasında yer alan Adıyaman'da Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken 11 ayın sultanı bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde binlerce kişi aynı anda ellerini semaya kaldırarak dua etti.

Eğriçayı Parkı'nda bulunan çadır kentte kurulan alanda Adıyaman İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda kılınan teravih namazının ardından depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Kaynak : PHA