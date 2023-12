Tahmini Okuma Süresi: dakika

Şehitler rahmetle anıldı

Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen İstikamet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Beydemir de, Gazze'de şu ana kadar 20 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirtti. Beydemir, “Ey insan haklarını savunanlar, ey çocuk haklarını savunanlar neredesiniz? Şu anda Gazze’ye insani yardım ulaştırılabilecek yalnızca Refah Sınır Kapısı var. Fakat oradan gerekli insani yardımlar Gazze’ye ulaşmıyor. Mısır’a buradan hep birlikte çağrıda bulunuyoruz. Refah Sınır Kapısı’nı bir an önce açın” ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki eylem, yapılan duanın ardından sona erdi.

Ankara’da da on binler yürüdü

Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen eylemde de on binlerce Ankaralı, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askerimiz ve Filistin için yürüdü. AKM Metro İstasyonu’ndan başlayan yürüyüş, Anadolu Meydanı’na kadar devam etti.

Katılımcılar, eylem boyunca terör örgütlerini ve işgalci İsrail’i protesto etti. Eylemde; sanatçılar, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından konuşmalar yapıldı. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.



Kaynak : PHA