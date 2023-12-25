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İçişleri Bakanlığı 37 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “Kalkan-4” operasyonu gerçekleştirdi. Bu kapsamda 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 568 düzensiz göçmen yakalandı.ANKARA (İGFA) - 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 568 düzensiz göçmen yakalandı

Kalkan-4 operasyonunun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 37 ilde jandarma ve polis tarafından gerçekleştirilen 126 ayrı noktaya "Kalkan-4" operasyonlarının; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da gerçekleştirildiğini duyurdu.

Operasyonlar neticesinde 4 bin 568 düzensiz göçmen yakalanırken 192 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 41'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.