Tahmini Okuma Süresi: dakika

İstanbul ofis taşıma firması arıyorsanız hoş geldiniz. Sıradan ofis nakliye işlemlerinde eşyaların kırılması veya ciddi zarara uğraması içten değildir. Her zaman için bu problemle karşılaşmak mümkündür. Günümüz nakliye işlemleri, özellikle iş dünyası, ihtiyaç haline gelmiştir. Nakliye işlemlerinde ofis işlerinin aksamaması için firmalar hizmet programımızdan faydalanmaktadır.

Ofisler iş hanlarında, plazalarda veya büyük iş merkezlerinde bulunabilir. Bazı ofisler apartman altlarında veya müstakil evlerde bulunmaktadır. Firmamızın ekspertiz elemanları ofisi yerinde inceledikten sonra taşınma işlemi için çözüm üretmektedir.

İstanbul Ofis Taşıma Firması

Ofis adresini değiştirmek isteyen işverenler müşteri hizmetlerimizi aradığında en kısa sürede keşif elemanlarını adresine gönderiyoruz. Adrese gelen ofis nakliyat keşif elemanlarımız taşıma işleminin yapılacağı yeri incelemektedir. Yerinde yapılan inceleme işleminde ilk aşamada ofisin girişleri, pencereleri ve binanın bulunduğu sokak incelenmektedir. Bu inceleme sonunda kullanılacak yük aracı, asansörlü aracın yeri, taşımayı engelleyen unsurlar ve eşya için gerekli paketleme malzemesi gibi konular açıklığa kavuşmaktadır. İstanbul ofis taşıma ile ilgili detaylar ofistasima.com da yer almaktadır.

Ofis sahipleri eşyalarını sigortalamak isterse, ‘taşıma süresi boyunca’ eşyalar sigortalanmaktadır. Bu sigortalama işlemi esnasında sigorta şartlarında yer alan zarar meydana gelir ise sigorta eşyanın zararını karşılar. Eşya pakete girmeden sigortalama işleminin yapılması gerekir.

Paketleme işleminde kullanılan malzemelerin kalitesi önemlidir. Malzeme tercihinde her zaman için kaliteden yana tercih kullandık.

Ofis Nakliyat Şirketleri Ve Paketleme

Nakliye hizmetimizde paketleme artı ücret gerektiren bir hizmettir. Keşif elemanlarımız fiyat listesi oluştururken sözleşmeye fiyat listesini eklemektedir. Paketleme malzemesi, paketleme elemanı ve paketleme işlemi şirketimiz tarafından karşılanmaktadır. Müşterimizin ücret listesini kabul etmesi durumunda sözleşmeye ekleme yapılır ve sözleşme karşılıklı olarak imzalanır. Diğer ofis nakliyat şirketleri için bizi arayabilirsiniz.

Paketlemede mobilyalar, dolaplar ve diğer ofis malzemeleri için özel malzeme kullanılmaktadır. Malzemelerin kullanımında ilk aşamada dikkat edilmesi gereken husus kalitedir. Şirketimiz kaliteli malzemelerle paketleme yapmaktadır ve özel yöntemler kullanmaktadır. Paketleme uzmanı olmayan kişiler eşyalara zarar verebilir. Bu nedenle şirketimiz uzman paketleme elemanlarıyla çalışmaktadır. Strafor, köpük, naylon ve özel kutu malzemelerle kısa sürede eşyaları taşınabilir hale getiriyoruz.

Taşıma işlemlerinde çözüm odaklı hareket eden ve şirketin taşıma programına göre paketleme yapan elemanlarımız zaman kaybetmeden eşyaları taşınabilir hale getirmektedir.