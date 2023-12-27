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Türkiye ilk futbol liginin adı şaşırtıyor! Günümüzde Süper Lig olarak bilinen kategorinin geçmişi sizlerle…

Türkiye’de spor denilince akla Futbol gelmektedir. Özellikle yerli takımların birbiri ile kıyasıya mücadelesi çok merak uyandırırken geçmişin izleri de futbol severler tarafından merak edilmektedir.

Türkiye’nin Futbol Geçmişi

Türkiye'de futbol tarihçesi oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. Genellikle 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarına dayandırılan bu süreç, Türk futbolunun gelişiminde önemli bir yer tutar.

Türkiye'de futbol, genellikle İngilizlerin ülkeye getirmesiyle başlamıştır. İlk olarak İstanbul'da, özellikle de İngilizlerin yaşadığı bölgelerde futbol oynanmaya başlanmıştır. 1875 yılında, Robert College ve St. Benoit kolejlerinde futbolun oynandığı kaydedilmiştir. Bu dönemlerde futbol, genellikle yabancı okulların öğrencileri arasında popüler bir spor haline gelmiştir.

1904 yılında ise İstanbul Futbol Ligi'nin kurulmasıyla Türk futbol tarihi resmi bir lig yapısına sahip olmaya başlamıştır. Bu lig, İstanbul'daki kulüpler arasında düzenlenmiş ve Türk futbolunun organizeli bir yapıya doğru evrildiği dönemi işaret etmiştir.

1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte Türk futbolu daha da gelişmeye başlamıştır. Türkiye ilk futbol liginin adı 1924 yılında Millî Küme olarak bilinen Türkiye'nin ilk resmi futbol ligi düzenlenmiştir. Bu, Türk futbol tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kurulması da Türk futbolunun profesyonelleşme sürecinde önemli bir adım olmuştur. Federasyonun kuruluşu, Türk futbolunun daha düzenli bir yapıya kavuşmasını ve resmi organizasyonların oluşturulmasını sağlamıştır.

Bu süreç içerisinde Türkiye, uluslararası arenada da yerini almış ve milli futbol takımı dünya futbolunda önemli başarılara imza atmıştır. Günümüzde Türkiye Süper Lig'i, Türk futbolunun en üst seviyedeki profesyonel ligi olarak faaliyet gösterirken, Türk futbolu uluslararası arenada da varlığını sürdürmektedir.

Cumhuriyet İle Futbol Ligleri

Bu coğrafyada ikinci meşrutiyet ile birlikte futbol ünlenmeye ve çok sevilmeye başlamıştır. Spor sevilmeye başladıkça takım sayısı artmakta ve kulüp sayısına duyulan ilgiler her geçen gün yükselmektedir.

1905 yılında kurulan Galatasaray, 1907 yılında kurulan Fenerbahçe ve 1910 yılında faaliyete başlayan Beşiktaş'ın futbol kısmı zirvenin ulaşacağı noktayı bizlere göstermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte futbol Türkiye'de giderek popülerlik kazanmaya başladı. Cumhuriyet döneminde, futbolun halk arasında ve gençlik kesimi arasında büyük ilgi gördüğü ve birçok takımın kurulduğu bir dönem olarak öne çıktı.

Son dakika spor haberleri o dönem var olsa idi her an futboldan söz etmek mümkün olurdu. Cumhuriyet sonrasında futbol;

· Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde birçok takımın kuruluşu gerçekleşti.

· Büyük şehirlerde, yerel takımların yanı sıra fabrika ve okul takımları da futbola olan ilgiyi artırdı.

· İstanbul'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük kulüpler, kuruluşlarının ardından hızla büyüdü ve Türk futbolunun öncüleri haline geldi.

· Anadolu'da da, Bursaspor, Trabzonspor, Kayserispor gibi kulüpler benzer şekilde yerel liglerde varlıklarını göstermeye başladılar.

Türkiye'de futbolun yaygınlaşması ve kulüplerin kurulmasıyla, Türk futbolu daha resmi bir yapıya kavuşmaya başladı. Kulüpler arası rekabet artarken, Türkiye futbol ligleri arasında mücadele eden takımlar, ulusal arenada daha büyük organizasyonlara katılma fırsatı buldular.

Futbol, Türkiye'nin sosyal yapısında da önemli bir rol oynadı. Takımlar, sadece spor alanında değil, aynı zamanda bir topluluk oluşturarak sosyal etkileşimi ve dayanışmayı da artırdılar. Taraftarlar takımlarına olan bağlılıklarıyla birlikte futbolun bir parçası haline geldiler.

Cumhuriyet sonrası Türk futbol tarihinde, takımların kuruluşuyla birlikte yerel liglerin ve kulüplerin resmi organizasyonlara dahil olması, Türk futbolunun gelişimi açısından kritik bir dönemi temsil eder. Bu dönem, Türk futbolunun ulusal düzeyde daha organize ve rekabetçi bir yapıya kavuşması için önemli bir adım olmuştur.

Türkiye’de Profesyonel Futbola Geçiş

1951 yılında futbol için bir meslek olarak bahsediliyor olması profesyonelliğe geçişi simgelemektedir. Futbol ligleri güncel yapısına ulaşana kadar ülkemizde çok farklı isimler altında oynanmıştır. Türkiye ilk futbol liginin adı ve değiştirilmesi:

· Milli küme adı altında 1937 yılından 1943 yılına kadar Maarif Mükafatı ligi,

· 1944 yılından 1951 yılına kadar Milli Eğitim kupası,

· 1959 yılında sonra ise milli lig yani süper lig kurulmuştur.

Bu tarihten itibaren ise 1. Lig 2. Ve 3. Lig gibi kavramlar üzerinden gruplaşmalar yapılmıştır.

Milli Küme Nedir?

En son spor haberleri Milli Küme’ye duyulan merakın giderek artmasının bir sonucudur.

Milli küme gelecekteki isimleriyle Milli Eğitim kupası ya da Maarif Mükafatı Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen futbol ligine verilen isimdir. Federasyon altında Ankara, İzmir ve İstanbul liglerinde takımlar mücadele etmiştir.

Milli hükümet kurulmadan önce de Futbol Şampiyonası için düzenlenen ulusal şampiyonalar bulunmaktadır. Şehir liglerinde şampiyon olan takımlar usulüne göre Türkiye şampiyonu belirlenerek düzenli karşılaşmalar yapılırdı. 1920 yılının sonlarına doğru kamuoyu tarafından Avrupa'daki örneklere bakılarak ulusal lig kavramı ortaya çıkmıştır.

1937 yılından itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Milli Küme’yi kurup kamuoyunun isteğine cevap verdi.

Milli Küme formatı:

· Toplamda 8 takım bulunur.

· Her şehrin liginde katılıma sıralaması farklılık gösterir.

· İstanbul takımlarındaki liginde ilk 4, Ankara ve İzmir şehirlerindeki liglerin ise ilk 2 sıradaki takımları katılma hakkına sahip oluyordu.

· Lig bir yıl içerisinde oynanırdı.

· Galibiyet alan takım 3 puan kazanırken beraberlikte 2 yenilgide ise bir puan verilirdi.

Hükmen yenilen ya da geri çekilen takımlar için ise puan almak söz konusu değildir. Sıralama içerisinde atılan gol sayısı ile yenilen gol sayısı arasındaki fark da belirlemede esas kabul edilirdi.

Spor toto fikstür sistemi ya da küme düşme sistemi o dönemde tek Lig olduğundan dolayı kullanılabilir durumda değildir. 1937 yılında şampiyon Fenerbahçe olurken 1939 yılında Galatasaray 1940 yılında Fenerbahçe 1941 yılında ise Beşiktaş olmuştur.