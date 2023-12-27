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Kuvvet ve yük hesaplamak sayısalcıların fizik alanında gördüğü konulardan birisidir. Bu yükler önceki zamanlarda yay, yük, ip ve bunların karşılık bulduğu bir çeşit skaladan meydana gelirdi.

Örneğin yükler belirli bir yaya asılırlar ve meydana gelen uzamanın bulunmasıyla yükün ağırlığı tespit edilirdi. Günümüzde ise daha teknolojik sistemlerden örneğin kantar veya basküllerden yararlanılıyor.

Tarım ve hayvancılık ise bir ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli bir rol oynar. Ne yediğimiz ve içtiğimizin önemi oldukça büyüktür. Bu alanda dışarı bağımlı olmak birçok açıdan bizleri engeller.

Yerli çiftçilerimizin ise hayvanların ağırlıklarını tespit etmekte kullanmış oldukları hayvan kantarı sistemlerinin önemi de oldukça büyüktür. Peki bir hayvan kantarı seçimi yaparken dikkat edilecek önemli hususlar nelerdir?

· Doğruluk ve Hassasiyet: Bir ölçüm veya tartım işlemi yaparken baskül veya kantarlardan yararlanırız. Hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz bu ürünlerin yeri oldukça büyüktür. Bir yük veya ağırlık ölçer satın almadan önce ise onun doğru bir şekilde tartım yaptığından emin olmamız gerekir. Ayrıca meydana gelebilecek hassasiyetlerin de ölçümde yeri oldukça büyüktür.

· Kullanım Kolaylığı: Örneğin hayvanların ağırlık ölçümlerinde birçok farklı zorluklarla karşılaşılabilir. Meydana gelen bir ağırlığın ölçülmesinde kullanım kolaylığı şarttır.

· Uygun Fiyatlar: Kantar veya baskül fiyatlarını yüksek tutan firmalardan kaçınmak gerekir. Bu anlamda yerli, kaliteli ve uygun fiyatlı firmalar daima tercih sebebi olmalıdır.

Her türlü yerli üretim kantarlar için ve canlı hayvan kantarı sistemleri için ziyaret etmeniz gereken bir web sitesi de bulunuyor. Bu web sitesinin ismi https://www.weilo.com.tr/bbh-canli-hayvan-kantari şeklindedir.