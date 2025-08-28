İç sorunlarımızla cebelleşirken, dış politikayla ilgili yazılar yazmayalı bir hayli oldu.

Ortadoğu yine yangın yeri… İsrail'in Suriye’nin başkenti Şam’a yönelik saldırıları sürerken, Gazze'de insanlık tüm değerlerini yitiriyor. Açlık artık bir silah, susuzluk bir işkence yöntemi. Vahşet, her yeni günün haberi. Dünyanın gözü önünde çocuklar ölüyor, anneler evlatlarını toprağa veriyor, babalar çaresizlikten susuyor. Bu yaşananlar bir insanlık suçu!

Gazze’de Yaşam Değil, Direniş Var!

Hastaneler bombalanmış, okullar yıkılmış, altyapı çökmüş…

Ama çocuklar hâlâ hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail’in ablukası altında bir halk, nefes almak için mücadele ediyor.

Gazze’de bir ekmeğe ulaşmak, bir damla su bulmak artık savaşmakla eşdeğer.

İsrail, Suriye’yi İran’a karşı “ön cephe” olarak görüyor ve bölgedeki İran etkisini azaltmak için bu saldırıları sürdürüyor.

İsrail bu cesareti kimden alıyor?

Evet, İsrail'in askeri cesaretinin ve dokunulmazlık algısının başlıca kaynağı "ABD’nin" koşulsuz desteğidir. Bu destek:

1. Askerî ve mali yardımlar: ABD, her yıl İsrail’e milyarlarca dolar askeri yardım sağlıyor. Gelişmiş silahlar, savunma sistemleri (örneğin Demir Kubbe) bu destekle finanse ediliyor.

2. Diplomatik koruma: ABD, BM Güvenlik Konseyi’nde İsrail’i kınayan ya da cezalandırmaya yönelik kararları çoğunlukla veto ediyor. Bu da İsrail’in uluslararası yaptırım korkusu olmadan hareket etmesini sağlıyor.

3. Medya ve lobi gücü: ABD’deki güçlü İsrail lobisi, kamuoyunu ve siyaseti yönlendirme konusunda etkili. Bu da İsrail’in ABD yönetimleri üzerindeki nüfuzunu artırıyor.

4. Stratejik ortaklık: ABD, Orta Doğu’daki çıkarlarını korumak için İsrail’i “en güvenilir müttefik” olarak görüyor. Bu nedenle çoğu zaman İsrail’in politikalarını eleştirmekten kaçınıyor.

Peki dünya ne yapıyor?

Koskoca bir sessizlik…

Birleşmiş Milletler etkisiz. Uluslararası hukuk çiğneniyor ama kimse dur demiyor.

İnsanlık onuru yerle bir edilmiş, ama dünya yalnızca izliyor.

Sonuç olarak, İsrail hem uluslararası hukuk ihlallerini hem de askeri operasyonlarını ABD desteği sayesinde rahatça sürdürebiliyor.

#GazzeAçlıktanÖlüyor

#FilistinDireniyor

#İnsanlıkSınıftaKalıyor