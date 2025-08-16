6 Şubat 2023 depremlerinin ardından geçen süre zarfında, etkilenen bölgelerdeki imar süreçleri ve mülkiyet haklarıyla ilgili ciddi sorunlar ortaya çıkmıştır. Depremzedeler, yaşadıkları acıların yanı sıra, belirsizlik ve adaletsizlikle karşı karşıya kalmaktadır.

Konuştuğum hukukçu arkadaşlar bu haksızlığın hukukla bağdaşmadığını beyan etmektedir.

Kırmızı Alanlar ve Rezerv Yapı Alanları: Belirsizlik ve Hak Kayıpları;

Deprem sonrası ilan edilen "kırmızı alanlar" ve "rezerv yapı alanları", birçok hak sahibini mağdur etmiştir. Bu alanların sınırları net olarak belirlenmemiş, yerel yönetimlerle yeterli bilgi paylaşımı yapılmamıştır. Bu durum, vatandaşların mülkiyet hakları üzerinde belirsizlik yaratmış ve kamusal denetimi zayıflatmıştır.

Ayrıca, rezerv yapı alanı ilan edilen bölgelerde yaşayan hak sahipleri, kendi mülklerinden çıkarılarak, değer açısından daha düşük olan başka bölgelere yönlendirilmişlerdir. Bu uygulamalar, mülkiyet haklarının ihlali ve sosyal uyumsuzluk risklerini artırmıştır.

Merkezi Yönetimin Rolü ve Yerel Yönetimlerin Dışlanması;

İmar süreçlerinde merkezi yönetimin ağırlıklı rol üstlenmesi, yerel yönetimlerin ve halkın karar alma mekanizmalarından dışlanmasına neden olmuştur. Bu durum, planlamaların bölgenin ihtiyaçlarını yeterince yansıtmamasına ve hak sahiplerinin bilgilendirilmemesine yol açmıştır.

---Sonuç ve Öneriler

Deprem bölgelerinde yaşanan imar sorunları, sadece fiziksel değil, sosyal ve hukuki bir krize dönüşmüştür. Bu sorunların çözümü için:

- Rezerv alan ilanları şeffaf ve katılımcı bir süreçle yapılmalı, hak sahipleri bilgilendirilmelidir.

- Yerel yönetimlerin planlama süreçlerine aktif katılımı sağlanmalıdır.

- Mülkiyet haklarına saygı gösterilmeli, vatandaşların rızası olmadan mülklerine müdahale edilmemelidir.

- İmar afları gibi uygulamalardan kaçınılmalı, yapılaşma süreçleri denetlenmelidir.

Depremzedelerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve benzer sorunların tekrar yaşanmaması için, adil, şeffaf ve katılımcı bir yaklaşım benimsenmelidir. Gölbaşı ilçemizde ve depremin yaşandığı diğer yerlerde bu ciddi mağduriyetin giderilmesini diliyorum. Çok acılar yaşandı. Bırakın geride kalanlar insanca yaşasın. İşi zorlaştırmayın kolaylaştırın.

