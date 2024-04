İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarının şekillenmeye başlamasının ardından, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte açıklamalarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarını, Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda takip etti. Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim yasaklarını kaldırmasının ardından gelen ilk sonuçların ardından, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İmamoğlu, İl Başkanlığı’nda kurulan basın merkezinde kameraların karşına geçti.

İmamoğlu, an itibariyle yüzde 40’a doğru giden bir oranda veriye sahip olduklarını belirterek, "Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda şunu söyleyebilirim ki, vatandaşımızın teveccühü, vatandaşımızın bize olan inancı, karşılığını göstermiş durumda. Şu anda verileri takip ediyoruz. Çok güçlü bir ekibimiz var İl Başkanlığımızda, İl Başkanımızın liderliğinde. Tabii ki aynı zamanda çok ciddi bir veri akışı sistemimiz var sandık başlarında, okullarda, ilçe ilçe başkanlıklarımızda, bir de tabii ki İstanbul Gönüllüleri vasıtasıyla" diye konuştu.

“ŞU AN GÖRMÜŞ OLDUĞUMUZ FOTOĞRAF, BİZİ ZİYADESİYLE MEMNUN ETMEKTE”

“Dolayısıyla, şu an görmüş olduğumuz fotoğraf, bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Ancak hiçbir seçim, bitmeden sonuçlanmaz" diyen İmamoğlu, "Dolayısıyla şu anda oy tasnif işlemleri devam ediyor. Tabii ki öncelikli olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi oyları tasnif ediliyor. Dolayısıyla bu noktada biz, ilk etapta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarını görebiliyoruz ve onun üzerinden konuşabiliyoruz. Ancak bizim için çok önemli, en az Büyükşehir Belediye Başkanlığı verisi kadar önemli iki doküman daha var. Bunlardan bir tanesi ilçe belediye başkanlığı verisi, bir diğeri de ilçe meclis üyeliği verisi. Dolayısıyla bu her iki tutanak da bizim bu seçimde elde etmek istediğimiz verilerin, üçüncü sonucunu oluşturmakta. Bu bağlamda, şu an itibariyle biz bütün vatandaşlarımıza, öncelikle oy kullanan vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum bu kutsal görevi yerine getirdikleri için. Cumhuriyetimizin, demokrasimizin en kıymetli simgesi, bir nevi düğünü olan böylesi bir günde oy kullanma sorumluluğunu yerine getirme konusundaki hassasiyette, iyi bir veriye sahip olduğumuzu biliyorum" diye konuştu.

