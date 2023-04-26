İHH, çalışmaları kapsamında son olarak, ülkenin 10 şehrinde 38 bin 601 aileye 25’er kilo un dağıtımında bulundu. Dağıtımlardan yaklaşık 232 bin kişi faydalandı.

Somali’de 2020 yılında başlayan kuraklık yoğun bir şekilde devam ediyor. Ülkede milyonlarca kişi temiz suya ve yiyeceğe ulaşmakta çeşitli zorluklar yaşıyor.

Uzun yıllardır ülkede yardım faaliyetlerinde bulunan İHH, kuraklığın ardından çalışmalarına daha da ağırlık verdi.

10 şehirde 38 bin 601 aileye un dağıtımı

İHH, yardım çalışmaları kapsamında son olarak 5 farklı eyaletteki Baardheere, Baidoa, Boosaaso, Garbahaarreey, Jowhar, Harardhere, Hobyo, Laascaanood, Mogadişu ve Wisil şehirlerinde 38 bin 601 aileye 25’er kilo un dağıttı. Dağıtımlardan yaklaşık 232 bin kişi faydalandı.

İHH’nın ülkedeki yardım çalışmaları devam ediyor.

3072’ye SMS gönder 10 TL bağışla

Somali’ye ve kuraklık yaşanan diğer Afrika ülkelerine İHH aracılığıyla destek olmak için, KURAKLIK yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL bağışta bulunulabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına, açıklama kısmına KURAKLIK yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.



Kaynak : PHA