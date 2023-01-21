Alınan bilgiye göre yangın, öğlen saatlerinde Korupınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Uzay çatı içerisinde bulunan plakasız otomobil içerisine binen madde bağımlıları yakarak kaçtı. Bir süre sonra çevredekiler tarafından otomobilden dumanlar ve alevler yükseldiğini görünce durum polis ile itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Polis yangına neden olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.