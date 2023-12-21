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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon kapsamında 2 şahsın 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' (PKK/KCK) suçundan gözaltına alındığı bildirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Ocak 2023 yılı içerisinde terör örgütü yöneticisi Sabri Ok’un ağabeyi ve aynı zamanda kırmızı kategoride arananlar listesinde bulunan Mizgin kod adlı terörist Arzu Ok’un babası olan, M.O isimli şahsın; hurda diye sattığı soba içerisinden PKK/KCK terör örgütü mensupları ile çekilmiş fotoğraflar çıkmıştı.

Hurdacılık yapan bir kişi, hurda fiyatına aldığı sobayı parçalara ayırmak isterken, içinde terör örgütüne ait fotoğrafları görünce, durumu güvenlik güçlerine bildirmiş ve bu fotoğraflarla ilgili yapılan araştırmalar sonrasında kimlikleri tespit edilen şüphelilere operasyon kararı alınmıştı.

Ele geçirilen fotoğraflar üzerinde yapılan incelemede, Şanlıurfa ilinde ikamet eden F. Ö ve Z. Ö isimli şahısların Arzu Ok ve diğer örgüt mensupları ile çekilmiş fotoğrafları tespit edildi. Şahıslar hakkında yapılan araştırmada şüphelilerin, örgüt ile sivil şahıslar arasında kuryelik yaptığı tespit edildi.

21 Aralık Perşembe günü Şanlıurfa ilinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda şahıslar gözaltına alınırken, şüpheli şahısların Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları yapıldı. Mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklanırken, olaya ilişkin Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmanın genişleyerek devam ettiği bildirildi.



Kaynak : PHA