Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC), CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin ardından bu kez de HÜDA PAR heyetini ağırladı. AK Parti Gaziantep Milletvekili listesinin 6. sırasından aday olan HÜDA PAR'lı Şehzade Demir, gazetecilere Cumhur İttifakına katılma sebeplerini, hedeflerini ve seçim atmosferini değerlendirdi.

Kırmızıtaş: Mesleğin ve meslektaşımızın standartlarını yükseltmek için çalışıyoruz

HÜDA PAR'ın Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretine Gaziantepli gazeteciler büyük ilgi gösterdi. GGC Başkan Vekili Hasan Kırımzıtaş, HÜDA PAR heyetine ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra, cemiyetin çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Seçimlerin demokrasinin bir gereği olduğunu ifade eden Başkan Vekili Hasan Kırmızıtaş, tüm partilere eşit mesafede olduklarını tekrarladı.

Kırmızıtaş, şöyle devam etti: "Gaziantep Gazeteciler Cemiyetine geldiğiniz için hepinize öncelikle teşekkür ediyorum. 14 Mayıs’ta tüm partilere olduğu gibi cemiyet çatısı altında sizlere başarılar diliyoruz. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti 1969 yılında kurulmuş olan yarım asrı aşkın süredir de bölgenin en güçlü sivil toplum kuruluşudur. Gaziantep’te 10 yılı aşkın süredir görev alıyoruz. Şu an cemiyet başkanımız aramızda değil ancak kısa süre sonra onu da aramızda göreceğimize inanıyoruz. İbrahim Başkan'la birlikte biz yönetim kurulu üyeleri olarak hazırladığımız projelerle mesleğimizin ve meslektaşlarımızın standartlarını yükseltmek adına önemli başarılara imza attık. En büyük projelerimizden biri ise TOKİ projesidir. 350 arkadaşımızı biz burada ev sahibi yaptık. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak ilkemiz yıllardır herkese eşit mesafede olmak ve herkesin söz hakkının kamuoyuna ulaşmasına aracılık etmektir. Bu noktada 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını, sonuçların herkes için hayırlara vesile olmasını diliyor size de bu seçimde başarılar diliyoruz.’’

"Olmazsa olmaz olarak gördüğümüz husus ortak akıldır"

GGC Başkan Vekili Kırmızıtaş’ın açılış konuşmasının ardından söz alan HÜDA-PAR’lı milletvekili adayı Şehzade Demir, Türkiye'de her zaman seçimlerin sancılı bir ortamda gerçekleştiğine dikkat çekti. Şehzade Demir, “Bu anlamda en çok üzerinde durduğumuz husus seçimin öncelikli olarak selamet ile bitmesi ve kimsenin üzülmemesidir. Bizim en büyük temennimiz bu. Sağ duyu kazansın. Biz seçim sonuçlarını bunlardan sonraki önemli nokta olarak görüyoruz. Çünkü önemli olan sağlıklı bir seçim süreci görmektir. Biz siyaset sahasını ya da siyaset yapmayı veya memleketi yönetmeyi sadece siyasetle uğraşan milletvekilleri, hükümet yetkilileri olarak görmüyoruz. Bizim siyasi anlayışımızda olmazsa olmaz olarak gördüğümüz husus ortak akıldır. Sivil toplum olarak, halk olarak, toplum olarak, halk içerisindeki bütün denge noktalarının görülerek, tespit edilerek siyaset kurumunun bunlarla bir diyalog içerisine girip memleketin sorunlarını tespit etmek ve sorunlara dair çözüm önerilerini ortaya koyma noktasında ortak akıl olması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim en fazla üzerinde durduğumuz husus budur. Kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, basın camiamız ve ilgili herkes ile ilişkileri çok önemsiyoruz. Biz vekil seçilip meclise gidecek olsak da bu ortak akıl arayışından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz” dedi.

"Basını çözüm mekanizmasının bir parçası olarak görüyoruz"

AK Parti listesinden aday olan HÜDA PAR'lı Şehzade Demir, basının önemine dikkat çekerken, “Basını biz çok önemsiyoruz" dedi. Demir, "Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti köklü bir kuruluş, Gaziantep’in sorunlarının çözümüne ciddi anlamda katkıda bulunmuş duayen bir kurumumuz. Bu nedenle biz Gaziantep Gazeteciler Cemiyetini ayrıca önemsiyoruz. İlişkilerinizi değerli görüyoruz, katkılarınızı, tavsiyelerinizi değerli görüyoruz. Basın çok önemli bir saha, çok önemli bir kurum. Dürüst siyaset halkın sesini dürüstçe duyurabilmek çok önemli bir görev. Türkiye’nin sorunlarının çözümü, sorunlarının deşifre edilmesi çok önemli bir durum. Bizim içinde, hükümet içinde, bütün siyaset kurumu içinde basın motorize bir güçtür. Biz bu nedenle basını, basın kuruluşlarını çözüm mekanizmasının bir parçası olarak görüyoruz. Fakat biz Türkiye’de kamu hizmetinden ziyade operasyonel bir sorumluluk işlenen, tetikçilik yapan, manipüle eden, toplumu sağlıksız farklı kanallara yönlendiren birçok basın kuruluşu adıyla hareket eden yapılara da şahitlik ettik. Türkiye’nin böyle bir sancısının olduğunu da ifade etmek isterim. Mesleğin tehlikelerinin, mesleğin sıkıntılarının da farkında olduğunuzu görüyorum. Bu anlamda memleketi o tür basın adıyla tetikçilik yapan kurumlardan da bir an önce kurtarmayı onlara karşı da sağlıklı tedbirler geliştirmeyi biz önemsiyoruz. Sahadaki mücadeleyi hep birlikte yapacağız, Memleketin sorunlarına da hep birlikte gayret göstereceğiz” diye konuştu.

"İttifak olduk diye ak partili olduk anlamına gelmiyor"

Cumhur İttifakına katılma nedenlerinden söz eden Demir, şöyle devam etti: ‘’HÜDA-PAR olarak Cumhur İttifakına girmiş olmamıza halktan herhangi bir tepki söz konusu değil. Her gün halkla, esnafla iç içeyiz. ‘Yanlış yaptınız, doğru olmadı, partiye zarar verdiniz’ şeklinde dediğim gibi herhangi olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadık. Tercihimizi sorgulayacak olursanız şunu belirtmek isterim ki; Cumhur İttifakı şehrimize daha faydalı olabilmek açısından seçtik. Ancak bu ittifak seçimimiz partimizin değerlerini, görüşlerini bırakıp Ak Partili olduk anlamına da gelmiyor. İki partinin de kurumsal yapısı, kimliği yerinde duruyor. Bu bir seçim birlikteliğidir ve seçim sonrası herkes kendi yoluna devam edecek. Fakat yeni bir Yüzyıla girdiğimiz bu süreçte yani Türkiye Yüzyılında özelimizde olan kurumsal menfaatleri bir kenara bırakıp üst perdeden bakmayı ve memleket taslağında bakmayı daha doğru buluyoruz. Seven olur, sevmeyen olur ancak bizler yeni süreçte Türkiye Yüzyılının inşa edilmesi sürecinde bu birlikteliğin çok değerli olduğunu düşünüyoruz, memlekete ve memleketin sorunlarının çözümüne güç katacaktır.’’

"Biz Türkiye’yi bir partiden daha üstün görüyoruz"

Gazetecilerin sorduğu soruları yanıtlayan Demir, ‘’Millet İttifakının söylemlerini hareketlerini ve dış desteklerini hesaba kattığımız zaman isabetli bir tercih yaptığımızı bir kez daha anlıyoruz. Allah bu memlekete zeval vermesin. Art niyetli insana da fırsat vermesin. HÜDA PAR olarak bizim bu süreçte önem verdiğimiz en büyük şey birlik ve beraberlik çatısı altında olmaktır. Bir makam bir koltuk siyasi herhangi bir rant için birbirimizin kutsal değerlerine saldırmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Siyasi sahasında biz istiyoruz ki fikirler çatışsın. Her şey şeffaf olarak kamuoyuna sunulsun ve herkes özgür bir şekilde seçimini yapsın. Çünkü ancak bu şekilde siyaset kurumuna katkıda bulunuruz bunu biliyoruz. Biz Türkiye’yi bir partiden daha üstün görüyoruz. Seçim sürecinde ve seçimde bir memleketi kaybetme gayesinde ve hedefinde değiliz"ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA