Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanlığı, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde tüm seçim bölgelerinde aday göstermeme kararı aldığını YSK'ya bildirdi. YSK ise söz konusu Hür Dava Partisinin seçimlere katılmamasına, bu dönemdeki seçim iş ve işlemlerinde bu siyasi partiye yer verilmemesi konusunda tüm il ve ilçe seçim kurullarına iletti.

4 PARTİ CHP LİSTESİNDE GİRECEK, EK PROTOKOL VERİLDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, YSK Başkanlığına geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, çıkışta yaptığı açıklamada, YSK başkanlığına daha önce 6 siyasi partinin Millet İttifakı adıyla seçime gireceklerine dair ittifak protokol sunduklarını, cumhurbaşkanı adaylarının ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu anımsattı.

CHP VE İYİ PARTİ KENDİ LOGOLARIYLA SEÇİME GİRECEK

Bugün, seçim ittifakı protokolüne ek bir protokolü YSK'ye sunduklarını belirten Erkek, "Bu protokol uyarınca da Millet İttifakı çatısı altında Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacaklardır. Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi de adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden göstereceklerdir." dedi.