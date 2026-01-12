Açıklamada, her yıl İstanbul'da düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri'ne atıf yapılarak, bu yıl 8-11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında kentin tanıtımına farklı bir bakış açısıyla katkı sunulmak istendiği belirtildi. Kentin deprem sonrası hâlâ ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada, 'cafcaflı tanıtımlar' yerine, çukur ve çamurlu sokaklar ile altyapı problemlerinin görünür kılınmasının amaçlandığı kaydedildi.

'Yapılan hizmetler için teşekkür ediyoruz ancak sorunlar artıyor'

Açıklamada, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da inşaat ve altyapı çalışmalarının sürdüğü hatırlatılarak, yapılan ve tamamlanan tüm hizmetler için ilgili kurumlara teşekkür edildi. Ancak gelinen noktada sorunların azalması gerekirken, bazı çalışmaların yeni sıkıntılar doğurduğu ifade edildi.

Altyapı çalışmalarının takdir edildiği belirtilen açıklamada, belediyenin vizyoner, kalıcı ve hızlı hizmet sunma sorumluluğuna dikkat çekildi. Açıklamada, 'Burası Adıyaman'ın herhangi bir mahallesi. Çünkü sorunlar şehrin her tarafında aynı' ifadeleri kullanıldı.

'Çalışmalar plansız ve koordinesiz'

HÜDA PAR Adıyaman İl Başkanlığı açıklamasında, su ve kanalizasyon, Telekom, elektrik ve doğalgaz çalışmalarının eş zamanlı yürütülmediği, bir mahalledeki çalışmalar tamamlanmadan başka mahallelere geçildiği belirtildi. Bu durumun, kent genelinde bitmeyen yol çalışmalarına yol açtığı savunuldu.

Bazı yolların birkaç kez kazıldığı, çalışmaların ardından yolların çukurlarla dolu halde bırakıldığı belirtilen açıklamada, bu durumun hem sürücüler hem de vatandaşlar için ciddi mağduriyetlere neden olduğu ifade edildi. Açıklamada, derin ve geniş çukurlar nedeniyle araçların zarar gördüğü, bunun da ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara ek maliyetler yüklediği kaydedildi.

Son iki haftada etkili olan kar ve yağmur yağışlarıyla birlikte yolların çamur deryasına döndüğü, su birikintileri nedeniyle küçük göletlerin oluştuğu da açıklamada yer aldı.

Rögar kapakları da sorun konusu

Yapımı tamamlanan yollarda rögar kapaklarının yerleştirilme biçiminin de sorun oluşturduğu belirtilen açıklamada, rögarların ya çok çukurda ya da yol seviyesinden yüksek bırakıldığı, bunun sürücüler için risk yarattığı ifade edildi. Açıklamada, bu konuda belediyeye yönelik eleştiriler de yer aldı.

Yaz aylarında tozdan, yağışlı havalarda ise çamurdan nefes alınamaz hale gelindiği belirtilerek, bu durumun Adıyaman'a yakışmadığı vurgulandı. Sürücülerin hangi yolu kullanacağını şaşırdığı, sokaklarda adeta labirent içinde ilerlemek zorunda kaldığı ifade edildi.

Yetkililere çağrı

HÜDA PAR Adıyaman İl Başkanlığı, açıklamasında tüm yetkililere, özellikle belediye başkanına ve ilgili kurum amirlerine çağrıda bulundu. Depremin üzerinden üç yıl geçtiği hatırlatılarak, bu süre zarfında planlı ve koordineli bir çalışma yürütülmesi halinde yolların daha hızlı asfaltlanabileceği ve yaşanan sıkıntıların azaltılabileceği savunuldu.

Açıklamada, mevcut anlayışla devam edilmesi halinde halkın birkaç yıl daha aynı sorunlarla karşı karşıya kalacağı ileri sürüldü. Bu nedenle tüm kurumların bir araya gelerek altyapı ve yol sorununu acil olarak ele alması istendi.

Belediye başkanına sorular

Açıklamanın sonunda, Adıyaman halkı adına Abdurrahman Tutdere'ye seslenildi. Halkın, depremin ardından kentin yeniden ve hızlı bir şekilde ayağa kalkması için oy verdiği belirtilerek, seçilmiş olmanın ağır bir sorumluluk yüklediği vurgulandı.

Açıklamada, 'Algılarla şehri yöneteceğinizi zannederken, Adıyaman çamurla, çukurla ve hizmet eksikliğiyle anılır hale gelmiştir. Adıyaman'ımız, halkımız bunu hak etmiyor' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE