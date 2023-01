Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar ve tedavilerle bölgenin gözde hastanesi olmaya devam ediyor. Harran Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından hastanede ilk defa Nistagmus (Göz Titremesi) ameliyatı yapılarak hasta sağlığına kavuşturuldu.

Göz titremesi, Göz kayması ve anormal baş pozisyonu şikâyeti bulunan 10 yaşında İhsan Yasin Yavuz adlı hasta, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Lokman Balyen tarafından yapılan muayene ve tetkik sonrası İhsan Yasin Yavuz doğuştan beri her iki gözde kayma, her iki gözde göz titremesi ve anormal baş pozisyonu nedeniyle ameliyat oldu ve yapılan ameliyat sonrası gözdeki kayma, titreme ve anormal baş pozisyonu düzeldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Harran Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Lokman Balyen, şunları dile getirdi:

"Nistagmus, toplumda bilinen adıyla göz titremesi; gözün istemsiz bir şekilde yatay, dikey veya rotasyonel şekilde hızlı şekilde hareket etmesidir. İki gözün birbirine paralelliğinin bozulmasını şaşılık olarak tanımlanmaktadır. Şaşılığı bulunan bu hastalar çift görmemek için bazı hareketler yapar ve bu da baş pozisyon bozukluklarına neden olabilir. Nistagmus ameliyatında hedefimiz göz titremesinin azaltılmak ve görme kesinliğini arttırmaktır. Bu yüzden ameliyat öncesi kapsamlı ve detaylı bir şekilde muayene çok büyük önem taşıyor. Teknik olarak, ameliyatta düz bakışta görme keskinliğini arttırma, göz titremesini azaltma ve istemsiz baş pozisyonun düzeltilmesini planlıyoruz. Hastamızda ameliyat sonrası her iki gözü paralel ve mükemmel bir vaziyete geldi. Aynı zamanda göz titremesinde de düzelme ve anormal baş pozisyonu da düzeldi. Hastamızın görme keskinliği artığı gibi kitap okuma ve diğer ihtiyaçlarını da mükemmel bir şekilde icra ettiğini tespit ettik. Hastamızın baş pozisyonun ve göz titremesinin düzelmesi ve aynı zamanda göz kaymasının düzelmesi de hastamızın psikolojisinin düzeltip özgüveninde artış sağladı."

Dr. Öğr. Üyesi Balyen, Harran Üniversitesinde Tıp Fakültesi Hastanesinde ilk Nistagmus ameliyatını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirirken, şaşılık, nistagmus ve anormal baş pozisyonu ile polikliniğe başvuran tüm hastalarımızı kusursuz bir şekilde tedavi ve ameliyat ettiklerini sözlerine ekledi.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekim Doç. Dr. İdris Kırhan, Hastanemizde çok önemli operasyonlara imza attıklarını ve bunlara bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Hastanemizde ilk defa Nistigmus yani göz titremesi ameliyatı gerçekleştirildi ve başarılı geçen bir ameliyatın sonucunda hastamız iyileşme gösterdi. Bu anlamda Göz Hastalıkları Anabilim Dalı hocalarımızı ve personelimizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza daha iyi sağlık hizmeti sunmak için gerçekten önemli çalışmalara ve ilklere imza atıyoruz"diyerek önemli operasyonlarla vatandaşların sağlığını korumaya devam edeceklerini kaydetti.