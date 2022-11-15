Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Tahir Uçarer (50) yönetimindeki 02 ABR 825 plakalı kamyon ile Haci Halil Pirçek (51) yönetimindeki 02 ACY 294 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Yıldız Pirçek (56) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisine başlanırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Muhabir: Adıyaman Haber