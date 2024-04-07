Alınan bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi.

Adıyaman yönünde ilerleyen G.G. idaresindeki 02 HU 556 plakalı kamyon ile sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 33 N 9037 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından araçta bulunan Fırat Yılmaz (19), Furkan Geyik (23), sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedavi altına alınan Furkan Geyik ile Fırat Yılmaz, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden iki arkadaşın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaza sonrası kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA