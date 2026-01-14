Adıyaman'da Destine Cafe işletmecisi Hacı Ateş, Kahveciler Odası seçimleri öncesinde adaylığını açıkladı. 52 yıldır sektörün içinde olduğunu belirten Ateş, adaylık gerekçesinin sektöre hizmet etmek ve kahveci esnafının yaşadığı sorunlara çözüm üretmek olduğunu söyledi. Sektöre yıllarını verdiğini vurgulayan Ateş, 'Bu sektörü en iyi kendimin yaptığına ve arkadaşlarımın derdine derman olacağıma inanıyorum. Ben giderayak bu sektöre yıllarımı veren bir insan olarak geride bir şeyler bırakmak istiyorum' dedi.

'Kahveci Esnafı Krediye Erişimde Zorlanıyor'

Sektörde birçok eksik bulunduğunu ifade eden Ateş, göreve gelmesi halinde bu eksikleri meslektaşlarıyla birlikte gidermek için çalışacaklarını dile getirerek, 52 yıldır bu sektörün içindeyim. Aday olmamın tek sebebi, sektörümüzün önünü açmak ve sektöre hizmet etmektir. Sektörde birçok eksik gördüğüm için aday olmaya karar verdim. Göreve geldiğimde bu eksikleri arkadaşlarımla birlikte gidermek için çalışacağız. Amacımız, tüm kahveci esnafını bir araya getirmek, dertleşmek ve sorunlara ortak çözümler üretmektir. Örnek vermek gerekirse; bir esnaf arkadaşım Esnaf Kefalet Kooperatifi'ne gittiğinde istediği krediyi alamıyor. Gerekçe olarak da 'Kahveciysen kredi limitin yok' deniliyor. Bir bakkalın kredi limiti varsa, neden bir kahve işletmecisinin olmasın?' dedi.

'Mevcut Derneğin Hizmetleri Sorgulanmalı'

19 Ocak'ta yapılacak seçimlere işaret eden Ateş, oy kullanacak meslektaşlarına çağrıda bulunarak, 'Üyelerimizin tamamını bir araya getirerek sorunlarına çözüm bulmak için aday oluyoruz. 19 Ocak'ta seçimimiz var. Allah'ın izniyle 20 Ocak'ta her şey netleşmiş olacak. Oy kullanacak meslektaşlarımdan ricam, ellerini vicdanlarına koymalarıdır. Bugüne kadar dernek kendilerine ne verdi, kaç kişi mevcut başkanı tanıyor; bunları düşünerek karar versinler. Göreve geldiğimde mevcut yönetimle aramızdaki farkı herkes net bir şekilde görecektir. Seçim, Adıyaman Esnaf ve Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde yapılacak. Tüm arkadaşlarımı oy kullanmaya davet ediyorum. Her zaman esnafımızla iç içe olacağımızın ve dayanışma içinde çalışacağımızın sözünü veriyorum' ifadelerini kullandı.

'Çay Fiyatları Maliyetleri Karşılamıyor'

Ateş ayrıca, Adıyaman'da artan kira ve işçilik maliyetlerinin kahve işletmecilerini zorladığını ifade ederek, Adıyaman'da kiralar almış başını gitmiş. Kahve işletmecisi birini çatı 15 lira yaptığında, bunun sebebi nedir diye sorulması gerekir. Şu an çayı bedava alsam dahi, bu kira ücretleriyle ve bu işçilikle ancak başa baş gider. O nedenle, bazı arkadaşlarımızı çay ücretlerinin yüksek olduğunu söylüyor ama kesinlikle yüksek olmadığına eminim. Hatta şu an 15 lira olması şart. Çünkü bu kira bedeliyle bu fiyat kurtarmaz. Bu sektörü en iyi kendimin yaptığına ve arkadaşlarımın derdine derman olacağıma inanıyorum. Ben giderayak bu sektöre yıllarımı veren bir insan olarak geride bir şeyler bırakmak istiyorum' dedi.

'Seçim Saatine İlişkin Bilgilendirme Yapılmadı'

Seçim saatine ilişkin kendilerine net bir bilgi verilmediğini de aktaran Ateş, 'Seçimin saat kaçta yapılacağını öğrenemedik, çünkü bize bu konuda bir bilgi vermiyorlar. Oy kullanacak arkadaşlarımızdan, bugüne kadar dernekten hangi hizmetleri aldıklarını sorgulayarak ve kıyaslama yaparak oy kullanmalarını istiyorum' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE