STK’lar Mavi Marmara Paneli düzenledi

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve Genç İHH tarafından düzenlenen panel, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Abdullah Tivnikli Salonu’nda gerçekleştirildi.

Panel, Sinyal isimli kısa filmin ve Dijital Hafıza Merkezi’nin tanıtım videosunun gösterimiyle başladı. Gösterimlerin ardından, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nasuh Uslu açılış konuşması yaptı. Uslu, Mavi Marmara’nın Gazze’ye yönelik abluka karşısında Gazze halkına insani yardım ulaştırmak ve İsrail zulmünü dünya kamuoyuna duyurmak için yola çıktığını hatırlatarak, İsrail’in saldırısı sonucu şehit olanlara Allah’tan rahmet diledi.

Üç oturumda 12 katılımcı yer aldı

Üç oturum halinde gerçekleştirilen panelde Filistin’deki İsrail işgali ve Mavi Marmara konusu ele alındı. Panele, akademi ve sivil toplum kuruluşlarından 12 konuşmacı katıldı.

İHH Mütevelli Başkanvekili Hüseyin Oruç’un moderatörlüğünü üstlendiği panelin ilk oturumunda, Mazen Kahel, Nadeem Ahmed Khan ve Rifat Audeh sunum yaptı. Oturumda, “Uluslararası İşbirliği ve İnsani Sorunlara Kolektif Çözüm Arayışları” konusu masaya yatırıldı.

Mazen Kahel, İsrail ambargosu nedeniyle Gazze halkının temel ihtiyaçlarını dahi tedarik etmede zorlandıklarını belirterek, “Çabalarımızı Gazze’nin üzerindeki blokaj kalkana kadar sürdürmek zorundayız” dedi.

“Mavi Marmara İsrail’in gerçek yüzünü ifşa etti”

Mavi Marmara Gemisi katılımcılarından Pakistanlı Avukat Nedim Ahmed Khan, İsrail’in sayısız insanlık suçu işlediğini vurguladı.

Mavi Marmara Gemisine farklı milletlerden insanların katıldığını hatırlatan Rifat Audeh ise; zulümlere, insan hakları ihlallerine karşı uluslararası kapsamdaki dayanışmaların çok önemli olduğuna değindi. Audeh, “Özgürlük filosu çok kıymetli bir organizasyondu. İsrail’in gerçek yüzünü bütün dünyaya ifşa etti” dedi.

“Mavi Marmara bir onur nişanesidir”

İkinci oturumun moderatörlüğünü ise Gazeteci Ümit Sönmez yaptı. “Evrensel Vicdanın Sesi Olmak: İnsani Krizlerin Dünyaya Yansıması” konusunun ele alındığı oturumda, Sümeyye Ertekin Yıldız, Metin Mutanoğlu ve Abdülhamit Hacıhasanoğlu konuştu.

Gazeteci Metin Mutanoğlu, Gazze’deki abluka karşısında dünya sessizken Mavi Marmara’nın yola çıktığını belirtti. Mutanoğlu, “Mavi Marmara bir onur nişanesidir” dedi.

“Mahkeme süreçlerinin takipçisiyiz”

“Uluslararası Hukuk Bağlamında Filistin Meselesi ve Mavi Marmara’nın Hak Mücadelesi” başlıklı üçüncü ve son oturumda ise; Av. Burak Turan, Hassan İmran ve Ahmet Faruk Asa katılımcılara hitap etti. Oturumun moderatörlüğünü ise Av. Uğur Yıldırım gerçekleştirdi.

Av. Burak Turan, Mavi Marmara davasının mahkeme süreçlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Turan, 2016 yılının Aralık ayında mahkemenin düşme kararı verdiğini hatırlatarak, kararın istinafa gönderildiğini kaydetti. Henüz tebligatlar tamamlanmadığı halde karar onandığının altını çizen Turan, kararın şu anda temyiz aşamasında olduğunu, Anayasa Mahkemesine başvuru yaptıklarını ve sürecin takipçisi olduklarını ifade etti.

Panel, konuşmacılara plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.