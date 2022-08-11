Başkan Kutlu’dan Rektör Turgut’a ziyaret

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kutlu, Türk İnternet Medya Birliği’nin çalışmaları hakkında bilgiler verirken, Üniversite-Basın işbirliğinin oluşturulmasıyla birlikte önemli çalışmalar yapılabileceğine dikkat çekti.

Karşılıklı istişarelerde bulunulan ziyarette Kutlu,"Bizleri makamında ağırlayan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut hocamıza birliğimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güne kadar yapmış olduğu çalışmalarla ilimizi ve Üniversitemizi çok iyi bir şekilde temsil eden kıymetli Rektörümüzün eşsiz ev sahipliği bizleri çok mutlu etmiştir. Kendisine Adıyaman Üniversitesinin çalışmalarında her zaman destek olma sözünü verirken, projelerinde da başarılar diliyorum."dedi.

Tarafsız ve objektif medyanın günümüzde oldukça önemli bir görevi ifa ettiğini belirten Rektör Turgut ise,"Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Türk İnternet Medya Birliği Adıyaman İl Başkanı Kemal Kutlu’ya ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Turgut, gazetecilik mesleği ve toplumun haber alma hakkı arasında sarsılmaz bir bağ olduğunu vurgulayarak, Adıyaman Üniversitesinin bölgedeki gazetecilik faaliyetlerine büyük bir önem verdiğinin altını çizdi.