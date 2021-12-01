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AGAD Başkanı Aslan'dan, 1 Aralık mesajı

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, Adıyaman'ın il oluşunun 67. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

01 Aralık 2021 Çarşamba 15:01
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AGAD Başkanı Aslan'dan, 1 Aralık mesajı

Adıyaman'ın il oluşunun 67. yılını kutlayan AGAD Başkanı İbrahim Aslan, kentin ekonomik yapısıyla değil kültürel zenginlikleri ve sosyal yapısıyla öne çıktığını belirterek, "Bundan 67 yıl önce Malatya'nın ilçesi iken, 1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla Malatya'dan ayrılarak il statüsüne kavuşmuştur. Huzurun ve barışın başkenti Adıyaman'ın bu yönüyle de bir birlik, beraberlik içerisinde olması gerekirken kentin gelişiminde öne çıkan unsurların artık oturtulması gerektiğini düşünüyorum. Adıyaman artık genç bir şehir olmaktan çıkmak üzeredir. Buradan hareket ile şehrin artık beklenen seviyeye çıkarılması için çalışmaların artması gerekiyor. Bu vesileyle geçmişte Adıyaman'ın müstakil bir il olması için çaba gösteren herkese çok teşekkür ederken, bundan sonra il olmasına yakışır bir şekilde şehrin değişim, dönüşümü için çaba gösterecek herkese basın olarak gerekli destek ve katkıyı vereceğimizi ifade ediyoruz. Adıyaman'ın il oluşunun 67. yılını en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 01.12.2021 15:03
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