Adıyaman'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile vatandaşlar, yaşanan beton fiyatlarındaki aşırı artışa tepki gösterdi. Elazığ'da, bin 850 TL olan betonun, Adıyaman'da 2 bin 950 TL'ye satılması, CHP İl Başkanı Engin Doğan'ın önderliğinde bir protestoya dönüştü.

Başkan Doğan, Adıyaman Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü önünde toplanan kalabalık bir grupla birlikte yaptığı açıklamada, "Değerli Adıyamanlı hemşerilerim, bugün burada can alıcı bir konu için toplandık. Rantçılar ve talancılar, Adıyaman'ın kaderiymiş gibi davranıyorlar. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Talancılara sesleniyorum: Boynumuzu karşınızda bükmeyeceğiz" dedi. Doğan, çevre kentler ile Adıyaman arasındaki beton fiyatı farkını örnek göstererek, Adıyaman halkının fakirliğinin sömürülmeye çalışıldığını iddia etti ve bu durumu kınadı. Ayrıca, beton, tuğla ve demir gibi malzemelerdeki aşırı fiyat artışlarını da eleştirerek, şirketlerin bu artışları açıklamalarını istedi. CHP İl Başkanı Doğan'ın sert sözleri, beton firmalarının fahiş fiyat politikalarına karşı toplanan kalabalık tarafından alkışlarla destek görürken, beklenti ise şirketlerin açıklama yapması ve fiyatları makul düzeye çekmesi yönünde.

CHP Adıyaman İl Başkanı engin Doğan’ın, Adıyaman’da inşaat kalemlerinde uygulanan ve fahiş olarak nitelenen fiyat politikasına ilişkin olarak yaptığı açıklama şu şekilde:

“Çok değerli Adıyamanlı hemşerilerim, değerli basın mensubu arkadaşlarım. Bugün burada Adıyaman için can alıcı, artık zül olan, zülüm olan bir konu için toplanmış bulunuyoruz. Değerli arkadaşlar, değerli hemşerilerim, bizler 6 Şubat’ta çok büyük bir yıkım yaşadık. Hepimiz canımızdan ciğerimizden evlerimizden çok şey kaybettik. Lakin rantçılar, talancılar, bu toprakların kaderiymiş gibi bugün bile, bu süreçte bile, hiçbir karakterlerinden ödün vermediler. Aynı karaktere devam ediyorlar. Biz buna inat, Cumhuriyet Halk Partisi il örgütleri olarak, ilçe örgütleri olarak biz bunu her fırsatta dile getireceğiz. Biz talancıları, biz fırsatçıları her fırsatta bu meydanlarda haykıracağız. Değerli hemşehrilerim, değerli basın mensubu arkadaşlarım, şimdi size iki tane ilin örneğini vereceğiz. Elazığ’da betonun metreküpü bin 850 TL iken Adıyaman’da betonun metreküpü şu an itibari ile 2 bin 950 TL. Bu şu demek, bu gariban, fukara Adıyaman halkını gözümüz kesiyor demek, sizin fakirliğiniz bu kadar aldığınız deprem sürecindeki yere düşmenizi biz tanımayız; üstüne de bir tekme biz vururuz demek. Ama unutmayın ki, biz Adıyaman halkı olarak asla sahipsiz değiliz. Sahibimiz de kim biliyor musunuz? Yine Adıyaman halkının ta kendisidir. Buradan talancılara rantçılara sesleniyorum. Değerli arkadaşlar, canınızı canlarımızı kaybetmişken, şu anda sadece yıkık evlerimizde yerinde dönüşümle başımızı koyacak bir yer arıyoruz. Bugün 150 metrekare bir ev yapalım desek çevre ildeki adamla bizim maliyetimiz arasında neredeyse 100 bin liranın üzerinde fark var. Biz bu 100 bin liranın hesabını sonuna kadar soracağız. Kendi aralarında anlaşan, kendi aralarında bu işi rant hukukuna bağlayan şirketlere de sesleniyoruz. Vallahi de billahi de biz boynumuzu karşınızda bükmeyeceğiz. Adıyaman halkı ne olursa olsun bu mücadeleyi sonuna kadar kazanacak arkadaşlar. Sadece beton olsa, bakın dört ayda, sadece dört ayda tuğla 3,50 TL’den 7,50 TL’ye fırlamış, bakın demir 16 bin TL’den dört ayda ne oldu bu 4 ayda arkadaşlar. Bu dört ayda ne oldu 16 bin TL’den 24 bin 700 TL’ye fırlamış. Biz bunu kabul etmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz bu rantçılığı, bu talancılığı, bu resmiyete dökülmüş soygunculuğu kabul etmiyoruz kardeşim. Sonuna kadar da bu iş düzelene kadar bu şirketler kendilerine çekidüzen verene kadar da biz bu işi kabul etmeyeceğiz. Şimdi bu fahiş fiyatlar varken, beton bu kadar artmışken, tuğlası bu kadar artmışken, demiri bu kadar artmışken peki beton fiyatlarını neden arttırdınız diyorum? Kum ocağı dibimizde, beton santralleri dibimizde, bu kadar büyük nakliyat giderleri yokken, bu kadar alımda bu kadar fazla gider yokken ne sebeple hangi sebeple burnumuzun dibindeyken, bu santraller keyfi bir şekilde fiyat artışını yaptınız? Biz Adıyaman halkı olarak sizlerden açıklama bekliyoruz kardeşim.”

Kaynak : PHA