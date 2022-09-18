Adıyaman’da 100 ton kömüre el konuldu

Çevre Yönetim ve Denetim Şube Müdürlüğü personellerince kış aylarında vatandaşların daha temiz bir hava teneffüs etmeleri için denetimler hızla devam ediyor.

2022 yılı içerisinde mevzuata aykırı 100 ton kömüre el konulurken 91.010 TL par cezası uygulandı.

Yapılan açıklamada,” 2022-2023 kış döneminde vatandaşlarımızca Müdürlüğümüzden Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi almış özellikle Odun ve Kömür ardiyelerinde bulunan işletmelerden kömür ihtiyaçlarının karşılamaları, doğalgaza geçmeleri, soba ve kalorifer yakma tekniklerine uymaları, herhangi bir atık yağ, naylon, plastik v.b atıkları kullanmamaları önem arz etmekte olup, hava kirliliğinin azalmasına da büyük katkı sağlayacaktır. Son yıllarda İlimizde doğalgaz kullanımının artması ve yapılan denetimler neticesinde özellikle Partikül Madde 10 miktarında azalma olduğu görülmektedir. İlimiz meteoroloji Müdürlüğü bahçesinde bulunan ölçüm cihazı ile 24 saat ölçüm gerçekleşmekte olup, ölçüm sonuçlarına havaizleme.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Müdürlüğümüzce denetimlerimiz devam edecektir” sözlerini ifade etiler.