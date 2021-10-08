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Yurtdışı eğitim ile kariyer basamaklarını tırmanın

Seobaz
Seobaz
08 Ekim 2021 Cuma 12:39
6 Okunma
Yurtdışı eğitim ile kariyer basamaklarını tırmanın

Ülkemizde özellikle de üniversite aşamasında olan birçok birey yurtdışı eğitim alma noktasında çeşitli araştırmalar yapmakta ve bu anlamda yurtdışında eğitim almak için büyük bir istek duymaktadır. Çünkü yurtdışında eğitim almanın çok büyük avantajları vardır. Ülkemizde her ne kadar 4. Sınıftan hatta okul öncesi eğitimden bu yana İngilizce öğretmek noktasında bir müfredat belirlerse de ne yazık ki öğrencilerin İngilizceyi doğru bir şekilde öğrenmeleri mümkün olmamaktadır. Fakat okul yaşamında İngilizceyi öğrencilere düzgün bir şekilde öğretemeyen müfredat ve eğitim sistemi mezun olduktan sonra işe girmek yüksek lisans yapabilmek ve önemli şirketlerde görev almak için İngilizce öğrenimini şart koşmaktadır. Bu durumda da ülkemizdeki birçok genç İngilizce öğrenebilmek için yurt dışına çıkmayı tercih etmektedir.

Yurtdışında eğitim kariyerinize büyük avantajlar sağlar

Yurtdışında eğitim görmek ve bireylerin özellikle özgeçmişlerini Dünya üzerinde kabul görmüş olan lider üniversitelerin isimlerini yazmış olmaları onların rakiplerinden onlarca adım öne geçmelerine neden olur. Bu büyük avantaj neticesinde ülkemize döndükleri zaman en güzel iş olanakları ve en yüksek maaşlarla çalışma hayatlarına merhaba derler. Öte yandan İngilizceyi çok iyi bildikleri ve çok önemli üniversitelerden mezun oldukları için ülkemizin ekonomisine ve gelişim sürecine de katkı sağlarlar. Hatta bazıları yurtdışı destekli ve yurtdışı kaynaklı olan şirketlerle paydaş olarak hareket ettiği için döviz kuru şeklinde maaş alıp hayatlarına devam ederler.

Kaynak: https://www.abprojeyonetimi.com/kategori/blog/yurt-disi-egitim/

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