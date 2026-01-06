Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) Genel Başkanı Ömer Çelebi, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, enerjinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Çelebi, 5-11 Ocak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, fosil yakıtların hızla tükendiği ve küresel ölçekte enerji krizlerinin yaşandığı günümüzde enerji verimliliği bilincinin kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

Dünyada tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 30'unun yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını, ancak yüzde 70 oranında hâlâ fosil yakıtlara bağımlı olunduğunu belirten Çelebi, yenilenebilir enerji kaynaklarının henüz istenilen seviyeye ulaşamadığını dile getirdi. Bu durumun mevcut enerjinin daha verimli kullanılmasını zorunlu kıldığını vurgulayan Çelebi, 'Unutulmamalıdır ki en büyük enerji kaynağı, enerjinin verimli ya da tasarruflu kullanılmasıdır' ifadelerini kullandı.

Enerji verimliliğinin, Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığının azaltılması, enerjide tam bağımsızlığın sağlanması ve daha yaşanılabilir bir çevrenin oluşturulması açısından kritik öneme sahip olduğunu kaydeden Çelebi, gelişmiş ülkelerin artık enerjiyi çok tüketen değil, bilinçli tüketen ülkeler olduğuna dikkat çekti.

Çelebi, enerji tasarrufu konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasının önemine değinerek, enerji politikalarında verimliliği artırıcı çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamasının sonunda Çelebi, 5-11 Ocak Enerji Verimliliği Haftası'nı kutlayarak, bu haftanın enerjinin israf edilmemesi, bilinçli tüketilmesi ve tasarruflu kullanılması konusunda farkındalık oluşturmasını temenni etti.

Kaynak : PERRE