Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Emrah Yaşar, 22-29 Kasım tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olarak büyük bir başarı gösterdi.

Avrupa Şampiyonu olan Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Emrah Yaşar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Dündar ile birlikte Adıyaman Valisi Osman Varol'u ziyaret etti. Genç sporcuyu ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Dündar'ı Valilik makamında ağırlayan Vali Osman Varol, Avrupa arenasında sergilediği üstün performansla büyük bir başarıya imza atan ve Adıyaman'a şampiyonluk gururuyla dönen Emrah Yaşar'la sohbet ederek, başarılarının daim olmasını temenni etti.

Vali Varol, bu anlamlı başarının yalnızca bir spor zaferi değil; azmin, disiplinin ve milli ruhun güçlü bir yansıması olduğunu vurguladı.

Kaynak : PERRE