Hafızalarınızı tazeleyin…

Birileri çıkıp bu ülkede, gözümüzün içine baka baka “AKP’ye oy vermezseniz Gazze düşer” dedi.

Bugün Gazze düşmedi… "Yanıyor!"

Çocuklar bombalar altında can veriyor, şehirler enkaza dönüyor, bir halk topyekûn yok ediliyor.

Peki nerede şimdi o büyük laflar?

Nerede "ümmet" söylemleriyle halkın inancını istismar eden o yetkili ağızlar?

Nerede Filistin bayrakları, nerede meydan nutukları?

İsrail ordusu kara harekâtında, Gazze kan içinde.

Ama Türkiye'nin dış politikası; sessiz, etkisiz ve izleyici konumda.

İçeride sürekli bağıranlar, dışarıda sus pus.

Çünkü kutuplaştırıcı dil, Türkiye’nin dışarıdaki itibarını zedeledi.

Ne güven kaldı, ne caydırıcılık.

Oysa biz; savaşın değil, barışın diliyle konuşan,

sadece kınamakla kalmayan, diplomasiyle adaleti savunan bir Türkiye istiyoruz.

Çünkü dış politika, iç siyasete malzeme değil; milletin onurunu temsil eden bir duruştur.

#CHP içinde yaşanan tartışmalardan medet umanlar şunu iyi bilsin: CHP, üstlendiği tarihi misyonla yoluna devam edecektir.

Komşunun evi yanarken “onlar kendiyle uğraşıyor” diye sevinen bir siyaset anlayışı, zaten kaybetmiştir.

Bugün mesele bir partinin içi değil, insanlığın geleceğidir.

Dünya yanıyor, vicdanlar susturuluyor.

Kim ki çıkarı için susuyorsa, yalnızca iktidarını değil, insanlığını da kaybetmiştir.

Türkiye artık dış politikada;

- Vicdanlı,

- Akılcı,

- İlkeli,

bir çizgiye dönmek zorundadır.

Sözde değil, özde Filistin’in yanında duran;

Adaletin diliyle konuşan, etkin bir dış politika izlenmelidir.

Aksi halde; inandırıcılığımız da, itibarımız da kalmaz.