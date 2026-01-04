'Rezerv Alan İlanları Mağduriyeti Derinleştiriyor'

Mahmut Tekin, kaleme aldığı yazıda, özellikle Emlak Konut tarafından yürütülen projeler kapsamında bazı bölgelerin rezerv alan ilan edilmesiyle birlikte sorunların sona ermediğini, aksine bu aşamadan sonra daha da derinleştiğini savundu. Tekin, mağduriyetin doğrudan mülk sahiplerine yansıdığını belirtti.

Rezerv alan uygulamalarının yalnızca Adıyaman'a özgü olmadığını vurgulayan Tekin, Hatay, Malatya ve depremden etkilenen diğer illerde de benzer sorunların yaşandığını kaydetti.

'Vatandaş Bakanlara Derdini Anlatamıyor'

Yazısında Hatay'daki örneklere de yer veren Tekin, bir vatandaşın bakana hitaben, '50 milyon dolarlık mülküme el koydunuz. Bana bir dükkân bile vermediniz' sözleriyle yaşadığı mağduriyeti dile getirdiğini, buna karşılık yetkililerin iddiayı reddettiğini aktardı. Aynı vatandaşın, 'Üstelik ben AK Partiliyim' diyerek tepkisini dile getirdiğini ifade etti.

Tekin, bir başka örnekte ise bir kadın mülk sahibinin, müteahhit ile anlaşma yapmasına rağmen bilgisi dışında dört katlı mülküne el konulduğunu ve yerinin yurdunun belirsiz hâle geldiğini anlattığını yazdı.

'Adıyaman'da Da Muhatap Yok'

Gazeteci Mahmut Tekin, Adıyaman'da da tabloyun farklı olmadığını belirterek, hak arama mekanizmalarının etkisiz kaldığını savundu. Vatandaşların seslerini duyurmakta zorlandığını ifade eden Tekin, derdini anlatacak, yol gösterecek ve mağduriyetine sahip çıkacak somut bir muhatap bulunmadığını ileri sürdü.

'Çarşı Projesi'nde Belirsizlik Sürüyor'

Tekin, Çarşı Projesi'nin ilk etabının 176 dükkân ile 545 iş yeri ve yazıhaneden oluştuğunu hatırlatarak, yetkili makamlar tarafından projenin 2025 yılı sonunda hizmete gireceğinin açıklandığını ancak bu tarihte tamamlanamadığını ifade etti.

Projenin ikinci ve üçüncü etaplarının yapılıp yapılmayacağına ilişkin belirsizliğin sürdüğünü kaydeden Tekin, çarşı içerisinde yıkılmış ya da yıkılması gereken birçok alanın uzun süredir yapılmayı beklediğini dile getirdi.

'Mülk Sahipleri Kendi Yerlerini Yapmak İstiyor'

Yazısında mülk sahiplerinin taleplerine de yer veren Tekin, vatandaşların ekonomik imkânlarının bulunduğunu, projelerinin hazır olduğunu ve en modern şekilde, yetkililerin denetiminde kendi mülklerini yapmak istediklerini belirtti. Ancak bu taleplere izin verilmediğini ifade eden Tekin, bu durumun gerekçesine ilişkin tatmin edici bir açıklama yapılmadığını savundu.

'Hak, Hukuk Ve Adalet Vurgusu'

Mahmut Tekin, mülk sahiplerinin, henüz netleşmeyen ikinci ve üçüncü etap Çarşı Projesi ya da rezerv alan ilanlarını beklemek zorunda bırakıldığını ileri sürdü. Vatandaşların, 100-150 metrekarelik mülklerini vererek 20-30 metrekarelik, işlevsiz dükkânlara razı olmaya zorlandığını dile getiren Tekin, bu durumu 'hak, hukuk ve adalet' açısından eleştirdi.

Tekin, imkânı bulunan ve projesi yasalara uygun olan vatandaşların kendi mülklerini yapabilmelerinin önünün açılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PERRE