Yeşil doğa göz göre göre tahrip ediliyor.

Türkiye’nin dört bir yanında çıkan orman yangınları, sadece ağaçları değil; yaşam alanlarımızı, nefesimizi, geleceğimizi kül ediyor.

Ne yazık ki bu felaketler kamuoyunda yeterince gündem olmuyor. Birkaç haberle geçiştiriliyor. Oysa mesele sadece birkaç hektar alanın yanması değil; iklimin, ekosistemin, canlı yaşamının tahribatıdır.

Yangınlardan sonra tekrarlanan tek cümle: “Ağaçlandırma yapılacak.”

Ama biz artık sadece konuşmak değil, harekete geçmek istiyoruz!

Bir fidanla geleceğe nefes olmak için ulusal çapta bir seferberlik başlatılmalıdır.

Unutmayalım:

Bu dünya sadece bizim değil; çocuklarımızın, torunlarımızın ve daha doğmamış nesillerin de evi.

Bugün dikilen her fidan, yarının oksijenidir, serinliğidir, hayatıdır.

"Ağaç Dikme Seferberliği" ilan edilsin!

Her birey bahçesine, sokağın kenarına, bir boş araziye mutlaka bir fidan dikmeli.

Sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar ve yerel yönetimler koordineli şekilde bu sürecin parçası olmalıdır. Türkiye’de 120.000’i aşkın sivil toplum kuruluşu var; hepsi bu çağrıya kulak vermeli.

İlim Adıyaman'da da bu seferberliği başlatalım.

Depremle yaralanmış bu şehir, yeşille iyileşsin.

Her fidan umut, her ağaç bir gelecek demek.

Çünkü:

Sıcaklık sizi bunaltıyorsa; bir AĞAÇ dikin.

Yağmurlar korkutuyorsa; bir AĞAÇ dikin.

Meyveyi, kuşları, yaşamı seviyorsanız; bir AĞAÇ dikin.

Ciğerlerinizi önemsiyorsanız; bir AĞAÇ dikin.

Yaşamı seviyorsanız; bir AĞAÇ dikin.

İklim krizine, çölleşmeye ve doğa yıkımına karşı en güçlü cevabımız: FİDANDIR.

Haydi, şimdi toprağa umut ekelim!

Ormanlarımızı yaşatacak da, koruyacak da biziz!

Birlikte el ele verelim, geleceğe nefes olalım.