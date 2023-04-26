Son yıllarda çok fazla tercih edilen estetik ve plastik cerrahi operasyonları sayesinde istenmeyen görüntüleri ortadan kaldırmak artık zor değil. Estetik alanında uzman deneyimli doktorlar sayesinde estetik cerrahi alanlarından burun estetiği, meme estetiği, yüz estetiği, özel estetik ve ameliyatsız estetiklerden botoks, dolgu uygulamaları, iple askı uygulamaları, PRP tedavisi, mezoterapi, gençlik aşısı, Fibroblast, kök hücre enjeksiyonu gibi birçok alanda estetik ve cerrahi operasyonlar estetik ve plastik uzmanları tarafından üstün bir başarı ile sonuçlandırılmaktadır. Estetik cerrahi operasyonları yüz ve vücut görünümlerinin daha güzel ve simetrik görünümlerini sağlayan etkili bir tıp alanıdır.

Mersin Estetik Ve Plastik Cerrahi Doktorları

Her geçen yıl daha da büyüyen teknolojik ve bilimsel gelişmeler sayesinde estetik ve plastik cerrahi operasyonları da daha kolay ve daha kullanışlı hale gelmiştir. Bu alanlarda uzman doktorlar sayesinde hata oranı neredeyse yok derecede azdır. Özellikle yüz bölgesinde bulunan, kulak, cilt, alın, çene gibi doğumsal nedenlerle ya da sonradan oluşmuş şekil ve fonksiyon bozukluklarının giderilmesinde ya da isteğe bağlı olarak düzeltilmeler de oldukça üstün başarılar elde edilmiştir. Mersin estetik doktorları kendi alanlarında uzman deneyimleriyle estetik alanında oldukça fark yaratmaktadırlar. Ameliyatsız estetiklerde dâhil özel estetikler, vücut estetikleri gibi birçok problem yaşayan kişilerde isteğe bağlı olarak istenilen düzeltmeler estetik ve plastik cerrahi ilgi alanlarındandır.

Mersin En İyi Estetik Ve Plastik Rekonstrüktif Cerrahı Kimdir?

Üstün başarılarıyla Mersin VM Medikal Park Hastanesi'nde estetik ve plastik cerrahı uzmanı olarak görev yapmakta olan Op. Dr. Necmettin Tütüncü, estetik alanındaki yaptığı çalışmalarla en çok talep gören cerrahlar arasındadır. Yurtiçi ve yurt dışında en çok tercih edilen doktorlardan olmasının sebebi mezun olduğu Karadeniz teknik üniversitesi tıp fakültesinden itibaren ilgi alanı üzerinde ilerlemeye devam ederek Mersin Tıp Fakültesi'nde estetik ve Plastik Rekonstrüktif alanındaki aldığı tüm eğitimlerle vermiş olduğu hizmetler doğrultusunda tecrübeli ve deneyimli doktorlardandır. Mersin plastik cerrah olarak yaptığı bütün çalışmalarda üstün başarılar elde etmiştir. Necmettin Tütüncü hakkında daha detaylı bilgi almak için necmettintutuncu adresini ziyaret edebilirsiniz.

En İyi Botoks Estetik Cerrahi Uzmanı Mersin

Ameliyat gerektirmeyen estetik operasyonlarda daha çok kişiye bağlı olarak özel istekler yer almaktadır. Yüz bölgesinde veya vücut bölgesinde yapılacak değişiklikler için, milimetrik hesaplamalarda uzman olan cerrah deneyimleri gerekmektedir. Botoks dolgu gibi uygulamalarda bu hesaplamalar simetri açısından oldukça önemlidir. Estetik ve plastik cerrahi uzman doktorları milimetrik hesaplamalar konusunda da deneyimli ve başarılıdırlar. Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olan Mersin'de de estetik ve cerrahi uygulamalar alanında plastik cerrahi Mersin uzman doktorlarından Op. Dr. Necmettin Tütüncü yaptığı çalışmalarla yurt içinde ve yurt dışında en çok tercih edilen estetik ve plastik cerrahi uzmanlarından biridir.