14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde Adıyaman’dan bağımsız milletvekili adayı olan Beyin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdurrahman Bakır, seçimlere iddialı bir şekilde hazırlanıyor.



6 Şubat’ta meydana gelen depremde Adıyaman’da büyük acılar ve yıkımlar yaşandığını ifade eden Milletvekili Adayı Bakır, “Biz bu acıları hafifletmek, felaketin izlerini silmek için Adıyamanlı hemşerilerimize hizmet etmek düşüncesiyle 14 Mayıs’ta seçimlerde kimseye bağlı kalmadan aday olduk. Ben bu toprakların evladıyım, depremde yaşanan acılar hala yüreğimizi yakıyor. Bu acıları hafifletmek ve Adıyaman’ı yeniden ayağa kaldırmak için tüm gücümüzle çalışacağıma söz veriyorum. Bu topraklar tarihin belki de en büyük acıların şahit oldu. Belki giden canlarımızı, insanlarımızı geriye getiremeyiz ama çok çalışarak, mücadele ederek, birlik ve beraberlik içerisinde ilimizin yeniden ayağa kaldıracağız. Yılmadan, usanmadan hem Adıyaman’a hem de ülkemize hizmet etmek için mücadele edeceğim. Adıyamanlı hemşerilerimiz şunu çok iyi bilsin ittifaklar arasına sıkışmış bir düzeni tercih etmek zorunda değiller. Ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden tek derdimiz Adıyaman’a ve Adıyamanlılar hizmet etmek olacak.” dedi.