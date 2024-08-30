Yerlikaya, açıklamasında, "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz," ifadelerini kullandı. Yerlikaya, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 23 ilde gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu iller arasında Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bolu, Bitlis, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun ve Sivas yer alıyor.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle," ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA