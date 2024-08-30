Kutlamalar, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene, Adıyaman Vali Vekili Ali Erdoğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Uzeyir Durmuş, Belediye Başkanı Adurrahman Tutdere ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından, Vali Vekili Erdoğan, Garnizon Komutanı Durmuş ve Belediye Başkanı Tutdere, Valilik makamında tebrikleri kabul etti. Törene katılan protokol üyeleri, zaferin kazanılmasında emeği geçen aziz şehitlerimizi rahmetle andıklarını ve bu zaferin önemini bir kez daha vurguladılar.

Şanlı Zafer'in 102. yıldönümünde, Adıyaman’da gerçekleştirilen törenler, milletimizin tarihi zaferlerle dolu geçmişine duyduğu gururu ve bağımsızlık mücadelesine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Törenler, vatandaşların yoğun ilgisiyle sona erdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Adıyaman’da gerçekleştirilen etkinliklerle sona ererken, şanlı zaferin 102. yıldönümü vesilesiyle bir kez daha milletimizin bağımsızlık mücadelesi onurlandırıldı.

Kaynak : PHA