Ergüder, '10 Nisan Polis Haftası' nedeniyle yayınladığı mesajında,"178 yıllık tarihine nice kahramanlık destanlarını sığdıran, kuruluşundan bugüne milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş Türk Polis Teşkilatı, bugünde aynı yüksek vatanseverlik ruhu ve heyecanıyla, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü korumak, huzur ve güvenliğini tesis etmek için gelecek nesillere gururla aktarılacak yeni kahramanlık destanları yazmaya devam etmektedir."dedi.

Görev anlayış ve şuuruyla gece ve gündüz demeden vatandaşın cam ve mal güvenliğini korumak olduğunu aktaran Ergüder, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini kendi can ve mal güvenliğinden üstün tutarak "Birlikte Güçlüyüz" görev anlayış ve şuuruyla gece ve gündüz demeden 7/24 hizmetler gerçekleştiren çok değerli meslektaşlarımın ve ailelerinin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyorum.

Ülkemizin güvenliği halkımızın huzuru için yüksek bir şuurla görev yaparken bu uğurda canlarını feda eden aziz Şehitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi minnetle anıyor, kader birliği yaptığım çok değerli meslektaşlarıma ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum."



Kaynak : PHA