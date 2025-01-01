Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa’da Milli Gençlik Derneği tarafından düzenlenen Mekke’nin Fethi programına katıldı.

Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa, Fatih Erbakan’ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Program, Dünya Kur’an Güzel Okuma Birincisi Kurra Hafız Abdurrahman Sadien’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Erbakan, İslam coğrafyasındaki yaşanan sorunlara, birlik ve beraberlik sağlanmamasına değindi.

Fatih Erbakan, bu akşam Mekke’nin fethini kutladıklarını ancak İslam aleminin içinde bulunduğu durumun acı veren bir tablo olduğunu söyledi.

İslam ülkelerinin teker teker işgal edildiğini vurgulayan Erbakan, “Önce Irak işgal edildi ve üçe bölündü. Ardından Sudan ikiye ayrıldı. Mısır, bir askeri darbeyle kontrol altına alındı. İsrail için stratejik öneme sahip olan Nil Havzası, tamamen kontrol altına alındı. Suriye yerle bir edildi ve 3’e, hatta 5’e bölünmesi isteniyor. Libya fiilen ikiye bölünmüş durumda. Suriye’nin kuzeydoğusunda, İsrail’in desteklediği bir terör devleti kurma girişimleri devam ediyor. Yemen ise Suudi Arabistan eliyle bombardıman altında tutuluyor ve ülkede Şii-Sünni bölünmesi planlanıyor.” dedi.

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ve İsrail’in bölgesel politikalarının Büyük Orta Doğu Projesi’nin bir parçası olduğunu vurgulayan Erbakan, "İsrail, Büyük İsrail Projesi’ni adım adım hayata geçiriyor. Sırada İran ve Türkiye var. İran’ı üçe bölmek istiyorlar: Azeri, Kürt ve Fars bölgeleri. Allah korusun, Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunun da kopartılarak Büyük İsrail’in bir parçası yapılması hedefleniyor,” diye konuştu

Erbakan, İsrail ve dünya Siyonizminin inançları doğrultusunda hareket ettiğini belirterek “Siyonizm, 5 bin yıldır inancının gereğini yapıyor. Ne kadar lanetleseniz ya da kınasanız da hedeflerine kararlılıkla ilerliyorlar. Asıl mesele, Müslüman ülkelerin bu planlara karşı ne yaptığıdır.” ifadesini kullandı.

Kaynak : PHA