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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan ve Meram Tıp Fakültesi Dahiliye Uzmanlığın ardından On Dokuz Mayıs Üniversitesi yan dal ile birlikte Endokrinoloji Uzmanı Dr. Yusuf Kayhan, 113.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası (DHY) ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan atamasının ardından göreve başlayan Endokrinoloji Uzmanı Dr. Yusuf Kayhan, hasta kabulüne de başladı.

Hasta kabulüne başlayan Endokrinoloji Uzmanı Dr. Yusuf Kayhan'a başarılar dileyen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, hekim sayısının her gecen gün artması noktasında çalışmalar yaptıklarını belirterek, yeni gelecek olan hekimlerin hiç çekinmeden kentte görev yapmaları noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Kaynak : PHA