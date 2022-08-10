Adıyaman Belediyesi'nin Etüt Merkezleri hizmete devam ediyor

Eğitime büyük önem veren Adıyaman Belediyesi'nin, öğrencilerin ders çalışma olanağını genişletmek için hizmete koyduğu etüt merkezleri yaz mevsiminde de kapıalrını açık tutuyor.

Adıyamanlı öğrencilerin, Yeni Mahalle, Hocaömer, Siteler, Fatih ve Bahçecik mahallelerinde bulunan etüt merkezlerinden ücretsiz olarak yararlanabileceklerini söyleyen yetkililer, öğrenciler için ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Adıyaman Belediyesi olarak eğitime çok önem verdiklerini de sözlerine ekleyen ve bundan dolayı eğitim yatırımlarının kendileri için oldukça özel olduğunu belirten yetkililer konuşmasını şöyle tamamladı: "Eğitimin gelişmiş toplumlardaki önemi ortada. Bizde aynı zihniyetle eğitim yatırımlarında bulunuyoruz. Çünkü ülkemizin geleceği olan öğrenci kardeşlerimiz daha rahat bir ortamda ders çalışabilmeli. Bu anlamda hizmete koyduğumuz etüt merkezlerimiz yaz mevsiminde de hafta içi her gün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor. Tüm öğrencilerimiz Yeni Mahalle Abdulhamid Han Kültür Merkezi'ndeki etüt salonumuzdan, Hocaömer Mahallesi'nde bulunan Hocaömer Camii karşısındaki etüt salonumuzdan ve Siteler, Fatih ve Bahçecik mahallelerindeki Kadın ve Gençlik Merkezlerimizin etüt salonlarından ücretsiz olarak faydalanabilirler."