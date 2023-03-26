ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YSK'nın verilerine göre 100 bin imzaya ulaştı.

Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından 4'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Sayının ortaya çıkması sonrasında Dr. Sinan Oğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, 120 bin imza hedefi koydu.

Dr. Oğan, paylaşımında, "Türk milletinin aziz evlatları, Bütün zorluklara rağmen 120.000 imza hedefine ulaşacağız inşallah. Bu adaletsiz düzende sakın ola 100.000’e ulaştık, artık imza atmamıza gerek yok demeyin zira bu zaferimizi elimizden almak için her şeyi yapacaklar. Yok imzalar mükerrer diyecekler, yok kenarı ıslanmış diyecekler yok bilmem ne diyecekler…

O sebeple 120 bin sayısına ulaşana kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/DrSinanOgan/status/1639981947739832321