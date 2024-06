Kurban Bayramı öncesi et tüketimi konusunda uyarıda bulunan Acil Tıp ve Dahiliye Uzmanı Dr. Tayfun Börta, Kırmızı et tüketimin aşırısının zararlı olduğunu söyledi.

Normal şartlarda kırmızı etin insan vücudu için önemli olduğunu vurgulayan Börta, "Kırmızı et insan vücudu için oldukça faydalıdır. Ancak aşırı et tüketimi her besinde olduğu gibi sakıncalıdır ve istenmeyen bir takım hastalıkların ortaya neden olabilir. Kırmızı etin lezzetli olmasını sağlayan yağlı oluşudur."dedi.

Kalp damar problemi ve yüksek kolesterolü olanların fazla et tüketmesi kalp krizi gibi hastalıklara yol açabileceğini hatırlatan Dr. Börta,"Ancak her ne kadar lezzetli olsalar da, yağlı etlerin tüketim oranını iyi ayarlamak gerekmektedir. Kalp damar problemi olanlar, yüksek kolesterolü olan bireylerin fazla miktarda kırmızı et tüketmesi sağlık açısından uygun değildir. Hayvansal yağ özellikle ileri yaştaki insanlar için oldukça sakıncalıdır. Yüksek kolesterol, damar tıkanıklığı ve kalp krizi gibi hastalıklara yol açabilir."şeklinde konuştu.

Kurban etlerinin en az 1 gün dinlendirilmesi gerektiğini aktaran Dr. Börta, şöyle devam etti:

"Kırmızı et insan vücudunun zor sindirdiği besinlerden birisidir. Bu yüzden kurban kesilir kesilmez çok fazla et yenmemesi daha uygundur. Yeni kesilen hayvanın eti sert olur ve yemesi de sindirmesi de kolay olmaz. Sindirim sisteminiz, yeterince bekletilmeden yenilen etleri sindirmekte zorlanacaktır. Etler dinlendirildikten sonra tüketilirse, sindirim sistemi için çok daha kolay bir sindirim olacaktır. Bu nedenle kurban kesildikten sonra etler 1 gün boyunca dinlendirilmelidir."

“Kurban etlerini lifli besinler ile birlikte tüketmeniz gerekmektedir”

Kırmızı eti brokoli, karnabahar, havuç gibi sebzeler ile tüketilmesi gerektiğini belirten Dr. Börta, bu besinler sayesinde etin daha kolay sindirildiğini belirtti.

Etle birlikte pirinç yerine bulgur pilavının tercih dilmesinin daha uygun olacağını vurgulan Börta, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yediğiniz etleri daha kolay ve hızlı bir şekilde sindirmek istiyorsanız pirinç pilavı yerine bulgur pilavını tercih etmeniz gerekmektedir. Kurban etlerinizi fırında brokoli, karnabahar, havuç gibi sebzeler ile birlikte pişirdikten sonra tüketmeniz de yine lif oranı yüksek sebzeler sayesinde sindirim sisteminizi rahatlatacak ve şişkinlik, karında huzursuzluk gibi sindirim problemleri yaşamanızı engelleyecektir. Kurban etleri tüketildikten sonra hazımsızlık sorunu yaşayarak çareyi maden sularında aramak istemiyorsanız, et tüketiminde aşırıya kaçmamalı, “ben yalnızca et yiyeceğim, başka bir şeye gerek yok” dememeli ve sindirim sisteminizi fazla zorlamamalısınız. Yapmanız gereken, yalnızca etle doymaya çalışmak yerine, lifli gıdalar ve sebzelerden de destek alarak, daha sağlıklı bir şekilde öğününüzü tamamlamaktır"



