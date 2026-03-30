Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Başdeğirmen Şelalesi, doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi. Bölgenin ihtişamı dronla görüntülendi.

Kırsal Başdeğirmen Mahallesi'nde bulunan şelalenin görüntüleri, bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha ortaya koydu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, şelalenin yalnızca tarihi ve kültürel değerleriyle değil, aynı zamanda doğal yapısıyla da öne çıktığı belirtildi. Serin suları ve yemyeşil çevresiyle dikkat çeken Başdeğirmen Şelalesi'nin, ziyaretçilere huzur dolu bir atmosfer sunduğu ifade edilen açıklamada, doğaseverler bölgeyi keşfetmeye davet edildi.