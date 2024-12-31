BOTAŞ, 2025 yılı Ocak ayına ilişkin doğal gaz toptan satış fiayat tarifesini yayımladı. Tarifede doğal gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadı.ANKARA (İGFA) - BOTAŞ, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatları'nda herhangi bir değişikliğe gidilmediğini açıkladı.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda ocaktan geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Kurum tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.