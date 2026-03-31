Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde balıkçılar tarafından yakalanan 120 kiloluk dev turna balığı görenleri hayretler içinde bıraktı.

Fırat Nehrinde köylüler tarafından yakalanan dev turna balığı, Çermik ilçesinde balıkçılara toptan olarak satıldı. Çermik'te balıkçılık yapan Halil Taşkın isimli vatandaş, 120 kiloluk turna balığını parçalayarak vatandaşlara kilosunu 350 liradan sattı. Vatandaşlar tarafından büyük bir merakla izlenen dev turna balığı satışı yoğun bir talep gördü. Halil Taşkın, balığı toptan satın aldığını çok büyük olduğu için kiloyla satmak zorunda kaldığını belirterek, balığın saatler içerisinde tamamen satıldığını söyledi.