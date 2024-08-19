Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Polat hakkında yürütülen soruşturma devam ederken, yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza atma gibi adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı belirtildi. Serbest bırakılmasının ardında açıklamada bulunan Polat, sürecin yıpratıcı olduğunu ancak adaletin yerini bulacağına inandığını belirtti.

Kamuoyunun yakından takip ettiği olayda, destek mesajlarının yanı sıra eleştiriler de sosyal medyada ayyuka çıktı. Polat’ın avukatı, müvekkilinin masumiyetini savunarak, yargı sürecinin devam ettiğini ve adaletin tecelli edeceğini ifade etti.

Soruşturmanın seyrine göre gelişmelerin takip edileceği ifade edilirken, Dilan Polat’ın önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamalar kamuoyu tarafından bekleniyor.

Kaynak : PHA