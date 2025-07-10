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Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından da yapılan duyuru ile PTS EDS ortalama hız ihlal tespit sistemlrinin haritası paylaşılırken, vatandaşlara yasal hız sınırlarına uyma çağrısı yapıldı.

Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas ve Van illerini kapsayan karayollarında, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarıyla ortalama hız denetimleri 10 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir uygulamaya geçti.

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