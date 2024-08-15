6 Şubatta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 şehirde büyük yıkıma neden oldu. Büyük yıkımların yaşandığı Adıyaman’da da can kayıplarının yanı sıra birçok bina, tarihi yapılar ve camilerde zarar gördü. Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Dursun Çavuş cami de yaşanan ilk 7.7 şiddetindeki depremde büyük zarar gördü. İlk depremde caminin iki minaresi birden yıkıldı. Hasar alan caminin tehlike oluşturması nedeniyle kontrollü bir şekilde yıkılmasına karar verildi.

Kaynak : PHA