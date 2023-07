Saffan Kız Öğrenci Yurdunda 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli hayatını kaybeden personeller için mevlit okutuldu.

Mevlit programında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelen Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş," Maalesef 6 şubatta meydana gelen depremde binlerce canımızı kaybettik. Kayıplarımız arasında mesai arkadaşlarımız da var. Depremin ilk anından itibaren şehitlerimizin aileleri ile irtibat halindeydik. Her türlü ihtiyaçları doğrultusunda il müdürlüğü olarak her zaman destek olduk. Bugün başta mesai arkadaşlarımız olmak üzere tüm şehitlerimiz için mevlid-i şerif okuttuk. Rabbim mekanlarını cennet eylesin kaybettiklerimizi unutmayacağız aileleri bizimde ailemizdir. Her türlü ihtiyaçlarında İl müdür olarak başta ben ve tüm mesai arkadaşlarımız ailelerimizle bir olacaktır. Asrın felaketi büyük depremde hayatını kaybeden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarının yakınları İl Müdürü Fikret Keleş’e teşekkür etti.

Depremin ilk günüden buyana Kendilerini yalnız bırakmadığını belirten şehit yakını Tuğçe Özbilgin “Büyük acılar yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Abim, kardeşlerim, annem ve babamı bu büyük felakette kaybettim. Bizleri bugüne kadar hiç yalnız bırakmayan rahmetli abimin Müdürü Fikret Keleş beye teşekkür ederim. Acılarımızı ve kayıplarımızı unutamıyoruz ancak bu zor zamanlarımızda yanımızda olan başta Fikret müdürüm olmak üzere tüm Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi çalışanlarına, gençlik liderlerine teşekkür ederim"dedi.

Diğer depremde hayatını kaybedenlerin yakınları da plaketleri gözyaşları içerisinde alırken tüm Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarına ve İl Müdürü Filret Keleş’e unutulmadıkları için teşekkür etti.

Kaynak : PHA