Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, ‘terörsüz Türkiye’ hedefimize el birliği, gönül birliği içinde mutlaka ulaşacaklarının altını çizdi. Konuşmasında Trabzonspor’a dair önemli bir müjde de paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da 82 bin metrekare alana sahip Kamp Eğitim Merkezi Projesi’ni de hayata geçireceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hayri Gür Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi’ne katılarak bir konuşma yaptı.

Bir süredir kararlılıkla uyguladığımız ‘terörü kaynağında yok etme’ stratejisinde önemli başarılar elde ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. Bir süredir kararlılıkla uyguladığımız ‘terörü kaynağında yok etme’ stratejisinde önemli başarılar elde ettik. Suriye’nin kuzeyine düzenlediğimiz operasyonlar neticesinde PKK’nın bu ülkedeki uzantısını, sınır hattımızdan uzaklaştırdık. Bölgesel planların aparatı olarak son günlerde tekrar devreye alınmak istenen DEAŞ terör örgütünü, kelimenin tam manasıyla bozguna uğrattık. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatımızla orada da bölücü terör örgütünü sürekli sıkıştırıyor, kıpırdayamaz hâle getiriyoruz. Teröristlere yönelik nokta operasyonlarımız ve hava harekatlarımız fasılasız devam ediyor. Nerede bir çıban varsa anında başını koparıyoruz” diye konuştu.

AK Parti Trabzon 8'inci Olağan İl Kongresi https://t.co/s3twn71OPr— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 5, 2025

Öte yandan Trabzonspor’a dair önemli bir müjde de paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trabzonspor altyapısını güçlendirmek için şehrimizde 82 bin metrekare alana sahip Kamp Eğitim Merkezi Projesi’ni inşallah hayata geçiriyoruz. Merkezde 28 bin 560 metrekare büyüklüğünde 4 antrenman sahası, otopark, idari tesisler, sosyal ve yeşil alanlar bulunacak. Bu kamp merkezi sadece Trabzonspor için değil, şehrimizdeki gençlerimiz ve sporcularımız için yeni bir yuva olacak. Ayrıca Şenol Güneş Spor Tesisi içinde bulunan ticari ünite ve bölümleri de 10 yıllığına Trabzonspor’a tahsis ediyoruz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" dedi.